Em alta a três semanas, preço da gasolina atinge novos recordes em todo Brasil

Durante três semanas consecutivas, o preço da gasolina tem aumentado nos postos de todo Brasil, atingindo assim um novo recorde desde que a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) passou a divulgar pesquisas semanais com os preços, em 2004.

De acordo com a agência, o preço médico do combustível, durante a última semana, ficou em R$ 7,20 por litro, correspondendo assim a uma alta de 0,7% em relação à semana anterior. Vale ressaltar que essa média é superior ao pico de R$ 7,267 que foi duas semanas após a grande alta nas refinarias, que foi promovida pela Petrobras no mês de março.

Alta nos preços e escalada nas cotações

Levando em consideração a alta nos preços, que tem acompanhado a escalada das cotações de etanol anidro, estas representam cerca de 27% do total da mistura comercializadas nos postos de combustíveis. Só no mês de abril deste ano, o biocambustível apresentou uma elevação de 12% nas usinas de São Paulo, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP.

Outro que segue o mesmo caminho é o etanol hidratado, pois é possível notar que, na semana passada, o preço médio deste produto era encontrado a R$ 5,496 por litro, representando uma alta de 4,8% em relação à semana passada. Nas usinas, o combustível também acumula um aumento de 12% no período de 30 dias.

Um dos fatores que explicam a crescente nos preços do etanol diz respeito ao aumento da demanda ainda no período entressafra. Desta forma, os usineiros projetam uma recuada com o início das colheitas neste mês, entretanto a tendência ainda não apresentou mudanças.

De acordo com a pesquisa feita pela ANP, foi detectada certa estabilidade nos preços do diesel e do gás de cozinha, onde o primeiro estava sendo vendido a R$ 6,60 por litro e a R$113,24 por botijão de 13 kg, na semana passada. Vale lembrar que estes produtos também foram reajustados pela Petrobras no último mês de março.