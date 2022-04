Em sua 4ª edição, FARGO será realizada em formato híbrido

A FARGO – Feira de Arte de Goiás, chega em 2022 à sua 4ª edição, e vai acontecer entre os dias 27 e 29 de maio. Assim, irá ocupar as galerias do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

A escolha do local, segundo uma das organizadoras, Wanessa Cruz, se deu pela vocação cultural do espaço, que já abrigou alguns dos mais importantes eventos do Estado.

A feira, a maior do Centro-Oeste em negócios de arte, traz ao público ações e atrações no formato que a consagrou desde 2017. Dessa maneira, a ideia sempre foi jogar luz na cadeia produtiva das artes do Estado e da região. Os temas tratados são a produção de arte e escoamento, colecionismo e mercado de arte, envolvendo profissionais e alunos da área, além de setores de produção tangentes.

A agenda da FARGO – Feira de Arte de Goiás 2022 ainda não foi divulgada. Porém, segundo Wanessa Cruz, o público interessado deve esperar um mix de artistas, galerias, stands com serviços, bem como falas temáticas e profissionais convidados, tudo com entrada gratuita.

A Feira

A FARGO já realizou três edições (duas presenciais e uma virtual). A Feira de Arte Goiás visa fomentar a produção artística contemporânea de artistas atuantes em Goiás. Além disso, que tenham em sua produção “a ambição experimental com a arte, a partir da inovação em técnicas, suportes e linguagens”.

Serviço: 4ª edição da FARGO – Feira de Arte de Goiás

Quando: De 27 a 29 de maio

Onde: MAC Goiás | Centro Cultural Oscar Niemeyer

Entrada: Gratuita