Guarda Civil é preso suspeito de matar mãe e padrasto de criança resgatada em Aparecida

Um Guarda Civil foi preso suspeito de matar a mãe e o padrasto de um menino de 3 anos, que foi resgatado em março do ano passado chorando em casa sozinho em casa, em Aparecida de Goiânia. A prisão foi feita nesta terça-feira (26) e faz parte da 2ª fase da operação Caronte.

À época, o menino foi resgatado por agentes da Guarda Civil, depois que vizinhos informaram o choro constante da criança. A mãe e o padrasto do menino foram procurados por quase 10 horas até que descobriram que eles foram assassinados na Serra das Areias.

Segundo o delegado Hudon Benedetti, o guarda civil alegou que não matou o casal, mas imagens de câmera de segurança passaram por perícia e apontam ser ele no vídeo.

Como não teve a identidade divulgada pela polícia, a reportagem do Dia Online não conseguiu contato da defesa até a divulgação desta matéria, mas o espaço segue aberto.

Em nota, a secretaria de Segurança Pública de Aparecida informou que “está colaborando com as investigações da Polícia Civil por meio da Corregedoria da GCM.”.

Relembre o caso da mãe e padrasto de criança mortos em Aparecida de Goiânia

Em março do ano passado, uma câmera de segurança registrou quando o casal saiu de casa e entrou no carro com dois homens. Momentos depois, o mesmo carro volta para a residência e retira os equipamentos de monitoramento interno.

À época, exames cadavéricos mostraram que a mãe do menino, de 21 anos, e o padrasto, de 26 anos, tinham várias marcas de tiros pelo corpo. Durante a investigação ficou comprovado que o padrasto possuía passagens por tráfico, associação para o tráfico e lesão corporal.

Leia também:

Menino de 3 anos é resgatado em situação de maus-tratos, em Aparecida de Goiânia

Criança é resgatada por vizinhos após presenciar assassinato, em Senador Canedo

Criança resgatada

O menino foi resgatado em uma casa no Conjunto Estrela do Sul. Quando foi encontrado, ele tinha ferimentos pelo corpo e foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade. À época, foi apontado que os hematomas foram causados pela própria criança, ao tentar se deslocar ou sair da residência. A criança foi entregue à avó, que já tinha a guarda da irmã, de 5 anos.