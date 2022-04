Motociclista invade açougue e rouba cerca de R$ 350 em carnes, em Goiânia

Um motociclista foi flagrado entrando dentro de um açougue, com a moto, para roubar carnes em Goiânia. Segundo informações do dono do estabelecimento comercial, o suspeito levou cerca de R$ 350 em mercadoria.

O crime aconteceu em uma estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Verde, na Vila Rosa, durante a noite desta segunda-feira (25/4). Em imagens feitas pelo circuito de monitoramento interno, é possível ver um homem de capacete verde e camisa preta entrando dentro do açougue com uma moto vermelha. Sem retirar a proteção, o motociclista para em frente ao caixa, ameaça o dono e leva a mercadoria.

Ainda conforme o que foi divulgado pelo proprietário da casa de carnes, o suspeito usou muita agressividade para ameaçar os presentes, inclusive usando a motocicleta para fazer barulhos. Em determinado momento, o homem desce da moto, retira o capacete e pega as carnes que custam cerca de R$350.

A ação durou cerca de 40 minutos e, de acordo com os presentes, o homem ria e afirmava que quando estava rindo é porque estava com raiva, que estava com vontade de agredir alguém. Dono e funcionários relaram que reagiram a ação, por medo que algo pior acontecesse.

Durante o roubo, a polícia chegou a ser acionada, mas não chegaram ao local a tempo de encontrar o suspeito. Desta forma, o caso foi registrado junto a corporação e deve ser investigado pela Polícia Civil.

A identidade dos suspeito ainda não apurada. Desta forma, o Dia Online não conseguiu mais informações sobre a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestações.