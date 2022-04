Prefeitura de Goiânia: gestão transparente, eficiente e com benefícios para a população

Pouco mais de um ano após ser empossado oficialmente como prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) já soma progressos para a capital e mostrou que veio para melhorar a qualidade de vida da população goianiense.

Cruz foi eleito vice-prefeito nas eleições de 2020, ao lado de Maguito Vilela, mas tomou posse da Prefeitura de Goiânia no dia 15 de janeiro de 2021, após a morte de Maguito por Covid-19. Desde então, Cruz vem apresentando um modelo de gestão ímpar.

A pandemia de Covid-19 foi um dos primeiros obstáculos enfrentados pela nova administração, que teve que tomar decisões importantes para conter o avanço da doença e preservar a saúde da população. À época, o lockdown chegou, mas veio junto com um amparo financeiro para os mais afetados com o fechamento do comércio: o Renda Família.

O programa social criado durante a pandemia para ser um auxílio emergencial com duração de seis meses, se tornou hoje um ponto de apoio para mulheres que residem em Goiânia e estejam em situação de vulnerabilidade social, público para quem o projeto se destina atualmente.

Outras medidas também foram adotadas para vencer a pandemia, como a vacinação contra a Covid-19, que começou em ritmo acelerado. Hoje, com 84,7% da população imunizada com a primeira dose e 78,1% com a segunda, Goiânia já flexibilizou as medidas mais duras impostas pela pandemia, especialmente o uso obrigatório de máscaras. Fatos mostram que Goiânia está no caminho certo para declarar, em breve, que venceu a Covid-19.

Plano Diretor

Paralelo à pandemia, outros projetos começaram a ser desenvolvidos, como a revisão do Plano Diretor de Goiânia, que já está em andamento, e é considerada uma das principais promessas de campanha de Rogério Cruz. O projeto é uma conquista que deve impulsionar o desenvolvimento da capital nos próximos dez anos, especialmente com a geração de mais empregos.

O Plano tem implicações para o transporte público, políticas de pavimentação de ruas, construção de novas estradas e viadutos, delimitação e proteção de nascentes, polos industriais e divisão de áreas urbanas e rurais, e indica onde e como as cidades se desenvolverão.

Segundo a legislação, o Plano Diretor deve ser atualizado a cada 10 anos, mas o atual é de 2017, então as discussões sobre as alterações perduram desde 2017. Entretanto, ele deve ser entregue ainda durante a gestão de Rogério Cruz.

Saúde e Educação

Os dados mostram o empenho de Cruz frente à Administração Municipal. Neste mês, o prefeito prestou contas da gestão de 2021, que teve receita total intra-orçamentária de R$ 6,5 bilhões.

Além disso, o investimento em Saúde e Educação superou o mínimo constitucional, somando 20,92% da receita do município para Saúde, que é de 15%, e 25,49% para Educação, que é de 20%. Ainda segundo Cruz, foram investidos R$ 33 milhões para a reforma de todas as unidades escolares e mais de R$ 70 milhões para subsídio da tarifa do transporte público.

Entre outras medidas que beneficiaram a população está o investimento de R$ 30 milhões no programa renda família e a renúncia de R$ 2 milhões no custeio do IPTU social, que isentou mais de 13 mil imóveis em 2021.

Diante disso, a Prefeitura de Goiânia vem vencendo obstáculos e honrando todos os compromissos nos investimentos, mostrando transparência e eficiência para a população.