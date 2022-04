8ª edição da Feira das Pretas +, em Goiânia, reúne 30 empreendedoras

Neste sábado (30/4) e domingo (1º/5), o Shopping Bougainville, em Goiânia, recebe a 8ª edição da Feira das Pretas +. O evento reúne 30 afroempreendedoras no 3º piso do centro de compras. Assim, elas comercializam produtos de moda, gastronomia, artesanato, artes plásticas e mais. A realização é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) da prefeitura de Goiânia.

A Feira das Pretas + tem como objetivo fomentar o afroempreendedorismo. Além disso, o fortalecimento econômico de mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais. O evento irá acontecer das 10h às 21h, no sábado, e das 14h às 20h, no domingo.

A programação leva aos visitantes oficina gratuita de bordado livre e, para aqueles que realizarem compras a partir de 25 reais, sorteio de produtos comercializados na feira. Desse modo, os cupons de participação devem ser retirados e preenchidos com as empreendedoras, no momento da aquisição dos produtos.

Os resultados do sorteio serão divulgados no sábado e domingo, às 18h, de forma presencial e remota, por meio do perfil do Instagram @direitoshumanosgyn. Os prêmios podem ser retirados até às 19h30, durante o segundo dia do evento.

Desfile

A 8ª edição da Feira das Pretas + também terá a oficina “Pontos Básicos do bordado livre: aprenda a fazer um ipê!”. Dessa maneira, será ofertada pelo Gerarte 1, Associação de Trabalho e Produção Solidária da Saúde Mental. A oficina acontece no sábado, das 15h às 16h30, no 3° piso do Shopping Bougainville.

A participação é gratuita e aberta à população. Assim, a inscrições devem ser realizadas de forma virtual pelo perfil do Instagram @direitoshumanosgyn.

Serviço: 8ª edição da Feira das Pretas + | Goiânia

Quando: Sábado (30/4) e domingo (1º/5)

Horário: Sábado: 10h às 21h | Domingo: 14h às 20h

Onde: 3º piso do Shopping Bougainville