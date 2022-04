Aparecida é Show: uma das maiores festas do Centro-Oeste

Acontece do dia 4 a 10 de maio uma das maiores festas do Centro-Oeste: o Aparecida é Show, promovido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. A grandiosa festa volta a ser realizada após dois anos de suspensão por causa da pandemia.

Neste ano, o Aparecida é Show receberá grandes nomes da música brasileira, como Leonardo, Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, Xand Avião, César Menotti e Fabiano, Isadora Pompeo e outros. Tudo será realizado de forma gratuita para a população.

Em comemoração ao Centenário de Aparecida, a festa ainda contará com uma competição de rodeio, realizada entre os dias 5 a 8 de maio. A expectativa é que passem cerca de 40 mil pessoas pelo evento diariamente.

Programação de shows

Quarta-feira (4/5) – Isadora Pompeo

Quinta-feira (5/5) – Xand Avião e início do rodeio

Sexta-feira (6/5) – Saia Rodada

Sábado (7/5) – César Menotti e Fabiano e Leo Magalhães

Domingo (8/5) – Zé Ricardo e Thiago e Leonardo

Segunda-feira (9/5) – Zé Vaqueiro

Terça-feira (10/5) – Gusttavo Lima

Aparecida é Show arrecada alimentos para doação

Durante os sete dias de evento, a organização estará ainda arrecadando alimentos não perecíveis, que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social. A doação de dois quilos de alimentos é facultativa para a população.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, todos os alimentos serão separados e, posteriormente, encaminhados às famílias e a entidades filantrópicas da cidade. “Vamos conseguir ajudar muitas famílias com essa doação”.

Leia também:

Parque da Família recebe primeiro Monumento do Centenário de Aparecida

Dia do Trabalhador: Aparecida sorteia prêmios e promove shows no próximo domingo (1º)

Centenário de Aparecida de Goiânia

Ainda em comemoração ao Centenário de Aparecida, serão realizadas outros diversos eventos gratuitos na cidade para a população, como a Festa do Trabalhador, desfile cívico, corrida contra as drogas, Expocar e sessão de cinema.

Festa do Trabalhador: Será realizada no dia 1º de maio e contará com shows e sorteio de prêmios em Aparecida de Goiânia. Neste ano, as principais atrações são: DJ Ney Magrini, Renan & Ray e Jefferson Morais. Além disso, serão sorteadas três motocicletas zero quilômetro, um caminhão de prêmios e ainda 10 vale-compras no valor de R$ 1 mil, cada.

Desfile cívico: O desfile cívico será realizado no dia 11 de maio, às 8h, na Avenida Independência, em Aparecida. O evento terá a participação de escolas, grupos de dança e arte, que contarão um pouco da história da cidade. Neste dia, a população receberá um bolo de 100 metros.

Corrida contra as drogas: O objetivo do evento é conscientizar a população sobre os perigos par ao uso de drogas. A largada será dada em frente à Cidade Administrativa, no dia 22 de maio, às 7h30. Haverá medalha para os melhores corredores.

Expocar: Ainda em comemoração ao centenário, Aparecida de Goiânia recebe um dos maiores eventos automobilísticos, a Expocar Brasil, que será realizada nos dias 23 e 24 de maio. Será um show de exposição de veículos antigos e superesportivos, drift, festa do mecânico e apresentações musicais.

Cinema:

Nas telas de cinema do Buriti Shopping será exibido o filme ‘Aparecida 100 anos: uma história de fé e progresso’. A entrada é gratuita e o filme ficará disponível até o dia 11 de maio.