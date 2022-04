Cavalhadas em Goiás começam em junho e percorrerão 12 cidades goianas

As tradicionais celebrações das Cavalhadas em Goiás serão retomadas a partir do mês de junho e devem percorrer 12 cidades goianas até outubro deste ano. O investimento é de R$ 1,8 milhão do Tesouro Estadual.

Santa Cruz de Goiás e Posse serão os primeiros municípios na retomada dos festejos, após a paralisação por dois anos por causa da pandemia de Covid-19. O calendário oficial de programações foi divulgado pelo governador Ronaldo Caiado durante a ExpoCavalhadas, realizada nesta quarta-feira (27/04), em Goiânia.

“Isso é a nossa cultura. São eventos que a população ficou, infelizmente, impedida de ter acesso em decorrência da pandemia da Covid-19. Neste período demos assistência a todos os cavaleiros, fizemos repasses às organizações para que mantivessem a estrutura e as condições”, afirmou Caiado. “Com tudo isso, resgataremos cada vez mais o turismo e a presença das pessoas que querem conhecer as belezas de Goiás”.

Calendário das Cavalhadas em Goiás 2022

De acordo com o calendário, no mês de junho as Cavalhadas serão realizadas nas cidades de Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá, Pirenópolis, Palmeiras de Goiás, Hidrolina, São Francisco de Goiás e Crixás. Em setembro, as festividades serão realizadas em Pilar de Goiás e Corumbá de Goiás. O circuito fecha no mês de outubro, na Cidade de Goiás.

Segundo o secretário de Cultura, César Moura, o número de cidades que receberão o fomente é o maior da história. “Muita gente vai para a Europa assistir peças bicentenárias e nós temos aqui 12 cidades, cada uma com uma história mais linda”.

Circuito das Cavalhadas 2022

Santa Cruz de Goiás – 04 e 05 de junho

Posse – 04 e 05 de junho

Jaraguá – 05 e 06 de junho

Pirenópolis – 05, 06 e 07 de junho

Palmeiras de Goiás – 17, 18 e 19 de junho

Hidrolina – 17, 18 e 19 de junho

São Francisco de Goiás – 25 e 26 de junho

Crixás – 25 e 26 de junho

Santa Terezinha de Goiás (Cedrolina) – 16 e 17 de julho

Pilar de Goiás – 09 e 10 de setembro

Corumbá de Goiás – 09, 10 e 11 de setembro

Cidade de Goiás – 11 e 12 de outubro

Em 2023, outras três cidades devem receber a programação. Niquelândia, Silvânia e Luziânia.

Tradição

As Cavalhadas são celebrações inspiradas nas heranças culturais de Portugal e da Espanha na Idade Média. Elas começaram a ser representadas no Brasil no século XVI. Em Goiás, o primeiro registro é de 1751, na cidade de Santa Luzia (hoje Luziânia). A festa une religiosidade e fé, cultura, turismo, economia e valorização do patrimônio imaterial do Estado, mobilizando os moradores locais e visitantes.