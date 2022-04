Conheça as curiosidades sobre o universo dos streamers e o tempo ideal para a prática dos jogos

Você já deve ter se perguntado quanto tempo tem disponibilizado do seu dia para praticar seus jogos favoritos. Mas o fato é que mesmo que não tenha feito essa reflexão é sempre importante para lembrar o que está fazendo com seu tempo e qual melhor forma de aproveitar ao máximo esse momento de descontração.

Para algumas pessoas os jogos já se tornaram parte do dia a dia, o fácil acesso aos apps e a tecnologia vieram pra ficar. Se o hábito é capaz de criar padrões e virar rotina, porque não entender quanto do nosso tempo está sendo disponibilizado para os jogos on-line.

Segundo levantamento do site Betway, especializado em apostas em Free Fire, é possível identificar como utilizamos nosso tempo no universo gamer e quais outras atividades poderiam ser desenvolvidas nesse mesmo período. Você será capaz de fazer essa análise com base no tempo que você disponibiliza para os games.

Disponibilizar horas para curtir um bom jogo, uma série favorita ou ouvir aquela playlist faz parte dos momentos de descontração e entretenimento. Para a Betway, segundo material publicado, é possível entender o aproveitamento do seu tempo com base nos jogos que você pratica.

Como suas horas nos jogos poderiam ser aproveitadas em outras atividades

Participar de um determinado jogo é algo viciante e extremamente prazeroso para os jogadores envolvidos e seus espectadores. Entender como o tempo gasto com essa diversão em comparação com outras formas de entretenimento é algo revelador.

Já parou pra pensar quantas séries, filmes ou até mesmo músicas poderiam ter acesso no tempo em que disponibilizou para o Free fire, por exemplo? O Free fire tem crescido consideravelmente nos últimos anos e criado uma verdadeira legião de jogadores.

E nessa hora em que muitos desprendem grande parte do seu dia para jogar ou assistir os esportes eletrônicos. No entanto, é possível calcular que nesse período seria possível desenvolver muitas outras atividades como visitas a museus, horas de aprendizado, momentos de descontração com a família, passeios turísticos como trilhas, ou até mesmo horas de práticas com outros jogos.

Essas são apenas alguns exemplos de possíveis práticas comparáveis com o tempo disponibilizado para os jogos. Entre eles é possível definir certas atividades com base no nível de desempenho do jogador, seja bronze, diamante ou até mesmo desafiante.

Ao definir a posição é possível ter uma base da média de tempo necessário para que cada competidor consiga chegar ao nível de desempenho e as horas necessárias para que isso aconteça.

Conheça as posições do Frifa e qual média de tempo necessário para alcançá-la

O fato é que para chegar em determinada posição é necessário um tempo no Free Fire, esse tempo pode variar com base na habilidade de cada jogador, mas é possível estimar uma média. A utilizar como base o perfil de desempenho existe uma média para ocupar a posição bronze, diamante ou desafiante.

Para alcançar o bronze em média são necessárias de 1.000 a 1.200 horas de dedicação no frifa e isso pode parecer pouco quando estamos envolvidos no jogo. Mas o que você não sabia é que com esse mesmo tempo você poderia zerar o Cyberpunk 2077 ou assistir 3 vezes as temporadas completas de Simpsons.

A posição diamante requer algo em torno de 1.000 a 2.000 horas, isso poderia ser substituído pela leitura completa de todos os livros do Harry Potter em mais de 48 vezes ou então zerado 388 vezes o Call of Duty na história principal do jogo.

Agora para chegar a posição de desafiante é necessário nada menos do que 4.200 horas de Gameplay e caso essas horas fossem utilizadas para outras atividades chegaria a surpreendente fluência na língua francesa, ou zeraria o Fifa 22 por 105 vezes em sua história principal no modo single player.

Essas são apenas alguns de vários exemplos onde o tempo disponibilizado no game pode ser utilizado em outras atividades em um comparativo dinâmico e extrovertido. Portanto é possível entender que os jogos podem ser verdadeiros companheiros quando o assunto é distração e diversão.