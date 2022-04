Médico denuncia maus tratos contra bebê de 1 ano após consulta, em Goianira

Um bebe de pouco mais de um ano de idade foi levado para uma unidade de saúde após apresentar vários ferimentos pelo corpo, além de traumatismo craniano e sinais de tortura. O caso aconteceu em Goianira, Região Metropolitana da capital. De acordo com informações divulgadas pelo Conselho Tutelar da cidade, a história inicial contada pela família é de que o menino caiu da escada, mas o médico desconfiou que muitas lesões não eram recentes.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (27/4), quando a criança foi levada para uma unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, mas foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), devido a gravidade do caso. Conforme dito pelo conselheiro tutelar que atendeu o caso, o médico responsável pelo atendimento da vítima observou que as lesões não eram apenas da queda e muitas das lesões não eram recentes.

Ainda de acordo com o conselheiro, o médico já foi legista do IML e que constatou marcas provavelmente causadas por cintadas, fivelas e várias escoriações. Desta forma, os indícios apontas para fortes agressões e até tortura. A equipe médica, após ver as lesões, acionou a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e o caso foi registrado na delegacia da cidade.

A informação repassada pela tia do menino é de que os pais da vitima moram no Maranhão. O Conselho Tutelar tenta entrar em contato com eles, mas até a tarde desta quinta-feira (28), não haviam obtido retorno.

Investigação

Como informado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), as lesão da criança não são recentes. Entretanto, não foi possível realizar a prisão da tua, por maus-tratos, já que os elementos para a prisão em flagrante eram insuficiente. Desta forma, a mulher apenas prestou os devidos esclarecimentos e foi liberada.

Apesar de haver uma investigação em desfavor da tia e dos pais da criança, a PCGO não pode divulgar mais detalhes do caso, devido ao fato de envolver um menor de idade.