Policial de folga prende homem suspeito de matar caseiro, em Anápolis

Um policial militar que estava de folga foi o responsável por executar a prisão de um homem, de 43 anos, suspeito de assassinar o caseiro de uma propriedade rural em Bonfinópolis. De acordo com informações divulgadas pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), a vítima, que tinha 59 anos, foi atingida com golpes de foice. O suposto autor do crime foi encontrado no Terminal Rodoviário de Anápolis, onde tentava embarcar para o estado do Pará.

As apurações mostram ainda que o sargento da polícia passava pelo local quando observou um homem com as mesmas características do assassino e que foram repassadas pela CPE. Depois de abordar o suspeito, o policial militar entrou em contato com a corporação e uma equipe foi ao local para realizar a prisão do autor do homicídio, na tarde de segunda-feira (25/4).

Após a prisão, o suspeito confessou o crime, disse que usou uma foice para cometer o homicídio e explicou que a sua ação foi motivada por brigas pessoais.

Vítima teve rachadura no crânio

O homicídio do caseiro aconteceu em uma fazenda localizada em Bonfinópolis, sentido Caldazinha. Conforme informado pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), autor e vítima tinham o costume de consumir bebidas alcóolicas juntos. Desde que o criem ocorreu, a corporação policial iniciou diligências e divulgou informações para tentar localizar o autor.

O suspeito tentou embarcar para o estado do Pará, inicialmente na rodoviária de Goiânia, mas como estava sem os documentos não conseguiu e por isso se direcionou para Anápolis, onde foi preso.