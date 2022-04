Visitas de familiares aos presos em Goiás são retomadas pela DGAP

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que as visitas de familiares aos presos no sistema penitenciário goiano retornaram de forma gradativa. Ao todo serão quatro tipos de visitação, sendo elas divididas em presencial em parlatórios, em espaços lúdicos e em convívio familiar, além da modalidade virtual. Durante os próximos 30 dias, a DGAP estará realizando o recadastramentos dos familiares, bem como novos cadastros de quem deseja ter acesso às visitas.

É importante deixar claro que esta decisão vem penso pensada e programada a mais de seis meses. A DGAP começou a pensar a respeito a partir do momento que a pandemia deu inicio a uma queda em todo país. De acordo com o diretor geral de Administração Penitenciária, em Goiás, Josimar Pires, para que as visitas pudessem ser retomadas, foi elaborado um plano de ação.

“É extremamente importante o contato social do apenado com seu familiar, para que ele não perca os vínculos familiares, extremamente importantes no processo de ressocialização”, ressaltou Josimar Pires. O plano de retomada das visitas foi apresentado aos integrantes do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário de Goiás (GMF) nesta quarta-feira (27/4), durante uma reunião no Fórum Criminal, localizado no Jardim Goiás.

Retomada das visitas

A portaria que retoma de forma gradativa a visita aos presídios de Goiás já foi publicada no site oficial da DGAP e recebeu contribuição do GMF, que é formador por promotores de Justiça, juízes, desembargadores, defensores públicos e conselheiros da comunidade, dentre outros. De acordo com Josimar Pires, as contribuições destes agentes foram consideradas, acolhidas e também se encontram na portaria.

No documento fica estabelecido que os detentos poderão receber visitas em três modalidades presenciais (parlatórios, espaços lúdicos e convívio familiar) e uma virtual, por meio de videoconferência. As visitas serão divididas entre as quatro modalidades, com o limite máximo de três por mês.

Boa parte das unidades prisionais do estado já possuem as modalidades parlatório e virtual. É importante deixar claro que no parlatório a visita não excede 30 minutos e no virtual, 20.