Adolescente leva pedrada no rosto durante apresentação em escola de Goiânia

Uma adolescente, de 12 anos de idade, foi acertada com uma pedrada no rosto enquanto assistiu a uma apresentação de uma banda de jazz na quadra da escola onde estuda, em Goiânia. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que os músicos interrompem a apresentação devido ao acidente, sendo possível também escutar o choro da menina.

Posicionamento da Seduc sobre o caso

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que a estudante sofreu ferimentos leves e passa bem. No momento do acidente, a escola informou os país e acionou a Polícia Militar de Goiás (PMGO) para que as devidas providências pudessem ser tomadas. De acordo com boletim de ocorrência, a pedra atingiu a testa da menina, bem acima do olho.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência realizaram patrulhamento na área externa e imediações da instituição de ensino, mas não encontraram ninguém. Já os pais da adolescente ficaram responsáveis por encaminhar a menina até uma unidade de saúde.

O Dia Online não conseguiu informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima, tendo em vista que o nome da menina não foi divulgado.

Leia na íntegra a nota enviada pela Seduc