Após dois anos, Cine Cultura volta a realizar mostras de grandes cineastas

O Cine Cultura, em parceria com o CPC-Umes Filmes, volta a realizar uma mostra de cinema, e apresenta uma dedicada a Andrei Tarkovsky, considerado um dos principais nomes do cinema russo. Assim, o evento acontece entre os dias 5 e 11 de maio, e traz filmes que representam vários momentos da criação do diretor.

Tarkovsky tornou-se conhecido por filmes que evocam uma espécie de espiritualidade do tempo. Desse modo, desenvolve em seu cinema uma observação atenta à beleza de memórias e momentos.

Em cartaz na mostra no Cine Cultura estarão O rolo compressor e o violinista (1960), que traz a história de amizade entre um menino de sete anos e um operador de rolo compressor. Além disso, A infância de Ivan (1962), primeiro longa-metragem de Tarkovsky. Ele aborda a trajetória do protagonista nas frentes soviéticas durante a segunda guerra mundial. Tambem Andrei Rublev (1966), que é baseado na história de um dos maiores icononografistas da Rússia. O filme, que participou do Festival de Cannes de 1969, é tido como uma das melhores películas de arte pelo jornal britânico The Guardian.

Mais filmes

Também fazem parte da programação os filmes Solaris (1972), ficção científica que conta a história de um cientista. Ele é enviado para investigar estranhos fenômenos ocorridos na estação espacial que orbita o planeta Solaris. Ademais, O Espelho (1975), que tem como personagem principal Alexei, um homem na casa dos 40 anos e à beira da morte, que relembra seu passado, a infância, os horrores da guerra, bem como a relação com sua mãe e sua ex-esposa.

Para finalizar, será exibido Stalker (1979), que tem como personagem principal um guia (stalker) que conduz dois homens conhecidos como Escritor e Professor a uma área proibida, a “Zona”.O filme ganhou o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes (1980).

Mesmo com a mostra Andrei Tarkovsky, o filme brasileiro Medida Provisória continua em cartaz no Cine Cultura

Programação da Mostra Andrei Tarkovsky

Na quinta-feira (5/5), Medida Provisória será exibido às 15h. Às 15h, a mostra Andrei Tarkovsky exibe Staker, e às 20h Solaris. Na sexta-feira (6/5), Medida Provisória é exibido às 15h, e a partir das 17h a programação tem O Rolo compresso e o violinista e também A infância de Ivan. Solaris é exibido a partir das 19h40.

No sábado (7/5), o Cine Cultura exibe Medida Provisória às 15h. Além disso, O Espelho às 17h e Andrei Rublev a partir das 19h. No domingo, Medida Provisória segue às 15h, com Stalker sendo exibido às 17h e O Rolo compresso e o violinista e também A infância de Ivan às 20h.

Na segunda-feira (9/5), Medida Provisória será exibido a partir das 15h. Ademais, a mostra Andrei Tarkovsky, no Cine Cultura, exibe Andrei Rublev às 17h e O Espelho às 20h40.

Na terça-feira (10/5), segue a exibição de Medida Provisória às 15h. O cinema também recebe O Rolo compresso e o violinista e também A infância de Ivan às 17h, e O Espelho às 20h40.

A mostra será encerrada na quarta-feira (11/5), com Medida Provisória sendo exibido às 15h. Além disso, com Solaris a partir dads 15h, e com Stalker às 20h.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia, apenas dinheiro. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Serviço: Mostra Andrei Tarkovsky | Cine Cultura

Quando: De 05 a 11 de maio

Ingresso: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia). Apenas dinheiro

Onde: Cine Cultura (Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 2 – Centro