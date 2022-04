CNH Social: divulgada lista de convocados na 2ª chamada do programa; confira

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) divulgou, nesta sexta-feira (29/4), a lista de convocados na segunda chamada da 6ª etapa do programa CNH Social. Foram abertas 1.762 vagas remanescentes.

Os selecionados podem obter, mudar ou adicionar a categoria da CNH gratuitamente. O benefício inclui taxas do Detran-GO, curso e provas teóricas e práticas e até três retestes. Nesta etapa, foram disponibilizadas 11.010 vagas.

Matricula no programa CNH Social

Para assegurar o benefício, os contemplados têm 15 dias para efetuar a matrícula online, que deve ser feita exclusivamente pelo site do Detran-GO.

Toda documentação deve ser entregue até 30 de maio, em um dos postos de atendimento presencial, onde será efetuada a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). A perda do prazo ou não entrega dos documentos comprobatórios implicará em desclassificação do candidato.

Veja o cronograma:

29/04 – Divulgação da lista da segunda chamada e abertura da matrícula on-line

16/05 – Encerramento da matrícula on-line

30/05 – Fechamento do prazo para abertura do Renach

Clique aqui e confira a lista dos beneficiados na segunda chamada da 6ª etapa do programa.

Benefícios do programa

Desde 2019, mais de 17 mil pessoas foram beneficiadas pelo programa, que oferece a possibilidade de tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar a categoria da CNH. Com o programa, os convocados têm direito à isenção de taxas do Detran-GO, como Inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático. Também são gratuitos os exames médico, psicológico e toxicológico, além de curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.

