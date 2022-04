Inscrições abertas para concurso de soldado da PMGO; salário de R$ 6 mil

Estão abertas, a partir desta sexta-feira (29/4), as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) para preenchimento de 1.520 vagas. O salário é de R$ 6.353,13.

Do total de vagas, 1.500 são para soldados combatentes e 20 para músicos. Para nomeação, é necessário diploma de curso superior em qualquer área e ter idade máxima de 30 anos.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para soldado combatente e 30 horas semanais para músicos, com dedicação integral. Conforme previsto no edital, a lotação de soldados combatentes será feita em 19 Comandos Regionais da Polícia Militar; já para músicos, a lotação será em Goiânia.

Agressão: “Deplorável e não admitimos”, diz Caiado sobre atitude de PMs em ação em Trindade

Inscrições para concurso de soldado da PMGO

Os interessados em participar do concurso devem fazer a inscrição até o dia 30 de maio, pelo site do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. A taxa para participação é de R$ 110.

O concurso é composto por provas objetiva e discursiva, que serão realizadas no dia 10 de julho. Além delas, haverá testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e de vida pregressa.

Falsificação: Cerca de 6,5 mil frascos de perfumes falsificados são apreendidos em Trindade

Para participar é preciso cumprir uma série de requisitos, veja alguns:

Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos Federais Nº 70.391/72 e Nº 70.436/72 e art. 12, §1º, da Constituição Federal;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Ter idade mínima de 18 anos na posse e máxima de 30 anos;

Ter altura mínima de 1,65 m para candidatos do sexo masculino e 1,60 m para candidatas do sexo feminino;

Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função de Policial Militar;

Ter concluído Curso Superior;

Não ter sido dispensado de Corporação das Forças Armadas, por incapacidade física definitiva ou moral, ou por motivo considerável incompatível com as exigências para a função Policial Militar;

Ser habilitado na categoria “B” ou superior.

A previsão de publicação do resultado final e consequente nomeação é março de 2023. Confira a íntegra do edital aqui.

Apreensão: PM apreende R$ 4 milhões em barras de ouro, em Montes Belos de Goiás

Concurso para oficiais

Além do concurso para soldados, no próximo dia 04/5, serão abertas as inscrições para o concurso para oficiais da PMGO. São 100 vagas para cadetes e 50 vagas para 2° tenentes (médicos, odontólogos e psicólogos). Os salários variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60.