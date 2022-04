McDonald’s retira McPicanha do cardápio após polêmica; Procon Goiânia notificou fast food

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) notificou, nesta quinta-feira (27), a rede de fast food McDonald’s por publicidade enganosa, após a empresa divulgar sanduíches da linha McPicanha que não têm picanha nos ingredientes.

A nova linha de sanduíche foi lançada recentemente e entrou no cardápio no último dia 5 de abril. De acordo com o Procon Goiânia, o órgão constatou que na composição do lanche não consta picanha, apenas um molho com “aroma natural de picanha”. Além disso, a descrição dos ingredientes do sanduíche não deixa claro o corte da carne.

Segundo o órgão, a rede de fast food tem 20 dias para fornecer explicações sobre a publicidade considerada enganosa e quais serão as medidas adotadas para sanar as dúvidas do consumidor sobre a composição do sanduíche. Caso a empresa não responda ou apresente defesa clara, poderá receber multa que pode chegar a R$ 10 milhões.

Propaganda enganosa

De acordo com o Procon Goiânia, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aponta que publicidade enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

O Procon Goiânia esclarece que o consumidor que se sentir lesado pode denunciar nos canais de reclamação, por meio dos telefones 62 3524-2936 ou 3524-2942, e aplicativo Prefeitura 24 horas.

Sanduíches são retirados do cardápio

Em nota, o McDonald’s informou que retirou do cardápio os dois sanduíches da linha “Novos McPicanha”. Confira a íntegra: