Novo edital do Fundo de Arte e Cultura de Goiás terá aporte de R$ 10 mi

O novo edital do Fundo de Arte e Cultura (FAC) será lançado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) na primeira quinzena de maio, e terá um aporte de R$ 10 milhões. Assim, 60% do valor será destinado para projetos do interior do Estado.

De acordo com o secretário de Cultura, César Moura, essa é uma forma de democratizar os recursos, para que não fiquem apenas na capital. “Nosso interior é rico em manifestações culturais e, pela primeira vez, eles agora têm acesso às políticas públicas do Estado”, explica.

O novo edital do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) deverá contemplar as áreas de artes visuais, dança, audiovisual, música e hip-hop. Além disso, de cultura popular, circo, teatro, artesanato, letras e economia criativa. Poderão ser contemplados até 440 projetos no total.

“A determinação é democratizar ao máximo o acesso a esses recursos e de sempre pagar em dia os artistas e produtores culturais. Quando assumimos a gestão encontramos muitas dívidas que foram todas pagas e, com isso, podemos hoje disponibilizar mais recursos para todo o Estado”, ressalta Moura.

De acordo com a Secult Goiás, em 2019 e 2020 não houve novos editais do FAC por conta das dívidas. Nesse período foram pagos R$ 30 milhões referentes aos certames do fundo dos projetos de 2018.

Já em 2021 foram pagos R$ 23,3 milhões referentes aos editais do FAC dos anos de 2016, 2017 e 2018. Ademais, no mesmo ano, foi aberto um novo edital do Fundo de Arte e Cultura no valor de R$ 2 milhões.