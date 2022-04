Parque Mutirama, em Goiânia, recebe II GeoDia no Parque

O Parque de Dinossauros do Mutirama, em Goiânia recebe, neste sábado (30/4), o II GeoDia no Parque. O evento, que é gratuito, acontece das 10h às 16h, e é realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Assim, tem edições simultâneas em Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

O II GeoDia no Parque, no Mutirama, tem uma programação com ações lúdicas e educativas que popularizam o estudo geológico. O objetivo é tornar as informações acessíveis aos diferentes públicos. Desse modo, mais do que a exposição das rochas e minerais, a atividade no Parque dos Dinossauros traz uma proposta sensorial. Assim, associa os minérios ao cotidiano dos visitantes, os permite tocar, sentir e cheirar os itens expostos.

No período do funcionamento do parque, os frequentadores terão acesso à observação de gemas, rochas e minerais em microscópio. Além disso, poderão medir a radiação em rochas pelo cintilômetro, instrumento específico para a prática. Outra atração é a observação de minerais fluorescentes em câmara escura. A programação do evento inclui, ainda, oficina de fósseis, onde o participante leva para casa o item confeccionado.

Para o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Júnior, a abertura de um parque público aos entusiastas da geologia e dos dinossauros atende proposta de democratização do conhecimento, difundida pela gestão.

O II GeoDia no Parque é uma iniciativa da Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro (AGeoBR), da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), da Federação Brasileira de Geólogos (FEBRAGEO), e do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM). A ação tem a parceria do curso de Geologia e do Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço: Mutirama recebe o II GeoDia no Parque, evento nacional para difusão da geologia

Quando: sábado (30/4)

Horário: Das 10h às 16h

Local: Parque Mutirama (Parque dos Dinoussauros) – Avenida Contorno – Centro