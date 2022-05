Aparecida tem programação diversificada para celebrar centenário

Aparecida de Goiânia comemera o centenário de sua fundação no dia 11 de maio. Assim, para celebrar os 100 anos, a cidade terá uma uma série de eventos ao longo do mês de aniversário. A abertura da programação aconteceu na Festa do Trabalhador, no dia 1º de maio.

A programação do centenário de Aparecida de Goiânia terá ainda Aparecida é Show, o Desfile Cívico e a corrida de rua Aparecida Correndo Pela Vida – Contra as Drogas, dentre outras ações comemorativas como entrega e início de obras.

Os eventos inseridos no calendário de comemoração dos 100 anos de Aparecida serão gratuitos. “São várias opções de entretenimento para nossa para população. Tudo foi preparado com muito carinho para este aniversário especial. Este centenário terá tudo que Aparecida e seu povo merece já que não estaremos aqui no próximo”, reforça o prefeito Vilmar Mariano.

Aparecida é Show

O Aparecida é Show, festa que tem competições de rodeio e shows musicais, será realizado de 4 a 11 de maio. Desse modo, o evento acontece no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, com todos as apresentações gratuitas.

Os shows do evento em Aparecida de Goiânia começam com Isadora Pompeo, Jessé Aguiar, Pastor Elizeu Rodrigues e Geração Avivada, no dia 4 de maio. Xand Avião toca no dia 5, que também marca o início do rodeio. No dia 6 de maio tem show da banda Saia Rodada, e no dia 7, da dupla César Menotti e Fabiano com Leo Magalhães. Ademais, no dia 8 terá uma apresentação católica, além de show de Zé Ricardo & Thiago e Leonardo, e também Rosa de Saron. Além disso, no dia 9 toca o cantor Zé Vaqueiro. Para encerrar o Aparecida é Show, no dia 10 de maio tem show do cantor Gusttavo Lima.

Mais eventos do centenário de Aparecida de Goiânia

Além do Aparecida é Show, os 100 anos de Aparecia do município também terá um desfile cívico, que será realizado no dia 11 de maio, às 8h, na Avenida Independência, na região central de Aparecida de Goiânia. Além disso, no mesmo dia, um bolo de 100 metros será entregue à população.

Aparecida também terá corrida de rua que busca conscientizar a população sobre os perigos do uso de drogas. Assim, acontece no dia 22 de maio, a partir das 7h30, com largada em frente à Cidade Administrativa. Saiba mais sobre a prova AQUI.

Nos dias 23 e 24 de abril, Aparecida recebe um dos maiores eventos automobilísticos do País. A Exporcar Brasil terá exposição de veículos antigos e superesportivos. Ademais, show de drift, Festa do Mecânico e apresentações musicais.

Até o dia 11 de maio, o cinema do Buriti Shopping exibe o filme “Aparecida 100 anos: uma história de fé e progresso”. A sala de exibição comporta até 80 espectadores. Acesse AQUI e saiba os horários.