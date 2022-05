Caso Valério Luiz: Defesa deixa plenário e julgamento é adiado novamente

Deu-se início, na manhã desta segunda-feira (2/5), o julgamento dos cinco réus envolvidos na morte do radialista Valério Luiz. Entretanto, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), o júri precisou ser adiado após a defesa do ex-presidente do Atlético-GO, Maurício Sampaio, abandonar o plenário. O Tribunal de Justiça do estado informou que os advogados foram multados no valor de cem salários mínimos, o que corresponde a cerca de R$ 121 mil.

Um novo julgamento foi marcado para o dia 13 de junho, conforme informado pelo MP-GO. Vale lembrar que está é a terceira vez que o julgamento é adiado, tendo sido remarcado devido a pandemia de Covid-19 e após o então advogado de defesa do vice-presidente do Atlético Goiano, Maurício Sampaio, desistir da defesa.

Juiz responsável pelo caso é acusado de ser parcial

A defesa de Sampaio vem alegando que o juiz responsável por dar continuidade ao processo não é imparcial, uma vez que, de acordo com os advogados, o magistrado já deu declarações contra o réu e já advogou em um processo em desfavor do cartorário. O julgamento agendado para hoje (2) era presidido pelo juiz Lourival Machado da Costa.

O radialista Valério Luiz foi morto a tiros, dentro do próprio carro, no dia 5 de julho de 2012. O homicídio aconteceu na Rua C-38, no Setor Serrina, em Goiânia, quando a vítima saia da rádio em que trabalhava. Valério Luiz foi baleado por um motociclista que passava pelo local.

Para o promotor Sebastião Marcos Martins o novo adiamento é lamentável, mas não atrapalha a estratégia da acusação e que apenas demonstra que os advogados de defesa “estão perdidos no processo”. O promotor ressalta ainda que existem provas que ligam os réus aos crimes, mas estas só serão expostas quando o júri popular realmente acontecer.

De acordo com a afirmativa de Martins, ainda não é possível saber se haverá um novo adiamento. Visto que o juiz determinou a convocação de um defensor público para Maurício Sampaio, para o promotor, a questão sobre todos os acusador terem defesa presente está superada, mas ressalta que todo processo possui recursos.