Happy Land, parque de entretenimento para crianças, chega a Goiânia

Goiânia recebe, de 10 de junho a 31 de julho, a Happy Land, local de entretenimento para crianças e seus familiares. Assim, funcionará na Pecuária, e funcionará aos sábados e domingos, das 16h às 21h.

A Happy Land, segundo os organizadores, foi modelada baseada nos maiores parques de diversões e entretenimento do mundo. Dessa maneira, de acordo com o produtor Nano Padua, o parque de diversões contará com shows, praça de alimentação completa, oficinas e espetáculos teatrais. Além disso, personagens temáticos, mini-animais, queima de fogos e muitas surpresas no local.

A partir da próxima quarta-feira (4/5) começa a venda de ingressos para a atração. Assim, eles custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada e podem ser adquiridos on-line no aplicativo ou site do BaladApp. Além disso, no Komiketo da Avenida T-4. Este valor valerá por apenas 24h. Ao final da oferta, os ingressos serão vendidos a R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia-entrada.

Novidades

Uma das grandes novidades da Happy Land em Goiânia para 2022 será o Castelo 3D. Ele levará as crianças a uma experiência realista e ainda possibilitará a participação dos adultos acompanhantes durante a aventura. Ademais, outro destaque é a participação de robôs gigantes, que fazem a interação com o público durante a visitação.

Os pais que pretendem acompanhar seus filhos também terão opções de entretenimento. Dessa maneira, o local terá bar completo e culinária típica da região.

“A Happy Land é um lugar para esquecer os problemas e viver os sonhos, até mesmo os adultos entram no mundo da fantasia e acabam se divertindo e revivendo a infância”, ressalta Nano Padua.

Em 2021, o parque recebeu cerca de 45 mil pessoas e para 2022, a estimativa é de 50 mil visitantes, a partir de zero anos, sem idade máxima para sonhar. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 9936-3293.

Serviço: Happy Land em Goiânia

Quando: 10 de junho a 31 de julho

Onde: Pecuária de Goiânia

Horário: sábado e domingo, das 16 às 21 horas

Instagram: happyland.brasil