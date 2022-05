Passe Livre do Trabalhador é lançado em Goiânia e região; saiba mais

Na manhã desta segunda-feira (2/5) foi lançado, em Goiânia, o Passe Livre do Trabalhador para o transporte coletivo da capital do estado. Com a nova opção, as empresas devem aderir ao novo sistema que possibilita ao contratado o direito de até oito viagens por dia, podendo ser usadas a qualquer hora e até mesmo durante os fins de semana.

De acordo com o informado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), a nova modalidade de transporte tem validade de 30 dias para o trabalhador, e gera uma economia de 20% dos gastos do empregador, visto que ele é o responsável pelo pagamento do transporte dos funcionários.

Como funciona o Passe Livre do Trabalhador

Segundo informado pelo CMTC, a escolha pelo Passe Livre do Trabalhador ou pelo Vale Transporte convencional será do empregador. São as empresas que terão que optar pelo novo modelo, com mais vantagens para empresa e funcionário, ou pelo pagamento do transporte de acordo com a quantidade de dias úteis no mês.

Sobre a nova modalidade do transporte, a Prefeitura de Goiânia se manifestou dizendo que os novos bilhetes vão de encontro com o Bilhete Único e com os próximos que serão lançados em breve. Foi informado também que o gasto com as outras eis viagens do trabalhador será de responsabilidade dos municípios e do governo estadual.

Vale ressaltar que o transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia atende os seguintes municípios: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nova Fátima, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade.