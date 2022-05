Prazo para pagamento de IPTU e ITU é prorrogado pela Prefeitura de Aparecida

O prazo para o pagamento à vista e parcelado do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (ITU) referente a este ano de 2022, foi prorrogado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Desta forma, a nova data limite para o pagamento passou para o dia 23 de maio.

Eleições 2022: TSE unifica horário de votação nas eleições de 2022

Para os contribuintes que realizarem o pagamento do imposto à vista até a data estipulada, terão um desconto de 15%. Para quem deseja fazer o pagamento parcelado, existe a possibilidade de parcelar em até 10 vezes. De acordo com o informado pela prefeitura municipal, os carnês referentes ao IPTU e ITU estão sendo entregues aos contribuintes.

Em casos onde o carnê chegue atrasado, após a data de vencimento da parcela única ou da primeira parcela, o contribuinte poderá efetuar o pagamento normalmente, sem que haja acréscimos. Vale ressaltar que a 2ª vida da guia também está disponível no site da prefeitura de Aparecida, na aba denominada como “Serviços”.

Transporte Coletivo: Nova linha de ônibus interbairros começa a funcionar em Aparecida de Goiânia

Ao total, os valores de IPTU ou ITU foram lançados para cerca de 270 mil imóveis, onde 70% correspondem ao IPTU, de acordo com dados da Secretaria da Fazenda. Outra informação divulgada pela prefeitura é que os valores venais das propriedades foram atualizados com percentual de 10,74%, que corresponde à inflação no período entre dezembro de 2020 a novembro de 2021, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA).

Procon: Atendimento presencial no Procon Goiânia é suspenso após casos de Covid-19

Atendimento ao contribuinte

Para auxiliar o cidadão a prefeitura vai disponibilizar o contribuinte com orientações, negociações de débitos e emissão de guias para pagamento, sendo necessário agendar o dia e horário para atendimento presencial no site da prefeitura.

Unidades do SAC para atendimento presencial

Cidade Administrativa

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo – Residencial Solar Central Park – Térreo

Telefone: 3238-7202

Horário de Funcionamento: 08h às 17h

Centro

Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro de Aparecida

Telefone: 3545-5955

Horário de Atendimento: 08h às 17h

Veiga Jardim

Avenida Desembargador Eládio de Amorim APM , Lote 07 – Parque Veiga Jardim

Horário de Atendimento: 08h às 17h

Polo Empresarial Goiás

Rua 01 esquinas c/eixo primário Qd.03 lt. 013 e 014 – Polo Empresarial

Telefone: (62)99292-1922

Horário de Atendimento: 08h às 17h

Parque Flamboyant

Praça CEU – Parque Flamboyant

Telefone: 3545-4700

Horário de Atendimento: 08h às 17h

Cidade Livre

Av. Independência Qd. 02 Lt. 03 – Cidade Livre

Telefone: 3283-8076

Horário de Atendimento: 08h às 17h

Vila Brasília

Av. São Paulo Qd. 42 Lt. 14 – sala 01 – Jardim das Esmeraldas

Telefone: 3545-5802

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT-VUPT Garavelo Shopping

Avenida Igualdade

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT-VUPT Admar Otto – Buriti Shopping

Av. Rio Verde quadras 102 lote A– Vila São Tomás

Telefone: 3545-5840

Horário de Atendimento: 08h às 17h

VAPT-VUPT Araguaia Shopping

Rua 44 nº 399 Setor Ferroviário

Telefone: 3225-5559

Horário de Atendimento: 08h às 17h