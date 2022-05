Dengue: exames utilizados no diagnóstico da doença causada pelo Aedes aegypti

Para que o diagnóstico de dengue seja confirmado, é preciso fazer mais do que apenas avaliar os sintomas apresentados pelo paciente, sendo necessário a realização de exames laboratoriais, por exemplo. É a partir dos exames que o médico poderá verificar qual o tipo de vírus e prescrever o tratamento mais adequado.

A dengue é causada pela picada da fêmea do Aedes aegypti infectado. O verão e as regiões mais úmidas fornecem as melhores condições para que o mosquito se desenvolva. Dentre os exames para detectar a doença está a avaliação física, que consiste nos sintomas descritos pelo paciente.

A dengue clássica pode ser atribuída a dor de cabeça intensa; dor no fundo dos olhos; dificuldade para movimentar as articulações; dor muscular em todo o corpo; tonturas, náuseas e vômitos; pintinhas vermelhas pelo corpo com ou sem coceira. Já a dengue hemorrágica inclui sangramentos excessivos que podem se manifestar como manchas vermelhas na pele, hematomas e sangramentos frequentes do nariz ou gengivas.

Como diagnosticar a dengue

A principal forma de realizar o diagnóstico da dengue é através do isolamento viral e teste sorológico.

Sorologia para dengue

Trata-se da detecção dos anticorpos IgM, podendo ser encontrados a partir do 6º dia após o início dos sintomas. Entretanto, se o paciente já pegou dengue mais de uma vez, o teste pode ser realizado a partir do 3º dia. Os anticorpos IgG, por outro lado, só detectados a partir do 9º dia e, quando a infecção é secundária, a partir do 1º dia.

Isolamento viral

Exame realizado a partir da coleta sanguínea. Este é o método mais usado para o sorotipo de vírus causador da infecção, devendo ser realizado nos 3 primeiros dias após o aparecimento dos sintomas.

Prova do laço

A prova do laço é bem comum e um método importante na avaliação da gravidade da doença. è indicado para todos os pacientes que estejam com suspeita de dengue e que procurem atendimento médico. Consiste na contagem dos pontos de sangramento (petéquias) sob a pele, após o médico insuflar o manguito no antebraço.