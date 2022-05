Dez crianças passam mal após inalar spray de pimenta em escola de Goiânia

Nesta segunda-feira (3/5) cerca de dez crianças passaram mal em uma escola municipal de Goiânia. De acordo com funcionários, policiais da Guarda Civil Metropolitana (GCM) usaram spray de pimenta dentro da instituição de ensino, após uma série de brigas que aconteceram anteriormente no local.

Uma funcionária da escola disse que em outras ocasiões os alunos já marcaram brigas na porta da unidade de ensino e a GCM já esteve no local para controlar a situação. Na manhã desta segunda-feira, mesmo sem haver novas confusões, dois guardas da corporação estiveram no local para advertir os alunos.

Relatos afirmam que os guardas entraram na instituição, colocaram 0s alunos em filas e foram conversar com eles. Não houve nenhuma reação por parte dos alunos, contra as autoridades, todavia em certo momento foi jogado spray de pimenta contra os estudantes. Algumas crianças precisaram ser levadas para a sala para se acalmarem e evitar um contato maior com o spray.

Para conter a confusão, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e outras equipes da GCM estiveram no local. Alguns pais estiveram no local para averiguar o estado de saúde dos alunos. Já os primeiros socorros aos alunos atingidos pelo spray de pimenta foram prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Dia Online entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia e com a GCM, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Já em relação ao estado de saúde dos alunos, não foi informado para qual unidade de saúde as crianças foram encaminhadas.