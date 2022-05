Goiânia será sede do Amarê Fashion – Semana de Moda Goiana

A Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana foi lançada oficialmente nesta terça-feira (3/5). Assim, o evento será realizado entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro deste ano, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia.

O evento terá prevê uma programação extensa, distribuída em desfiles, exposições, rodadas de negócios, arte, gastronomia, música e entretenimento. Desse modo, o foco é fortalecer os pequenos negócios da moda goiana. Além disso, apresentar o Estado como importante polo criador de moda no Brasil. O público estimado é de mais de 12 mil pessoas.

A iniciativa tem realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), Serviço Social do Comércio (Sesc), Sistema Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio GO) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em parceria com o Governo de Goiás.

Crédito para o setor

Durante o lançamento da Semana da Moda Goiana Amarê Fashion, o governador Ronaldo Caiado anunciou aumento no valor destinado às linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), exclusivas ao segmento. Dessa maneira, agora passaram a R$ 300 milhões, o triplo do anterior.

“Ampliei a destinação do FCO para estimular os empresários que sofreram muito no período da pandemia. Dará condições aos empresários de organizar as finanças, alavancar a produção e cada vez mais gerar emprego para a população de Goiás”, afirmou.

Serviço: Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana

Quando: 31 de agosto a 3 de setembro

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 – Goiânia