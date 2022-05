Goiânia tem queda de 86% nas internações por Covid-19 em abril

O número de internações por Covid-19 em Goiânia teve uma redução de 86% durante o mês de abril. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O órgão constatou o percentual ao comparar números com os apresentados no mês de março, em que foram registradas 56 internações. Assim, no mês de abril, foram somente oito, até o dia 28.

De acordo com a SMS, a redução no número de internações por Covid-19 em Goiânia “comprova que a desobrigação do uso de máscaras não interrompeu o ciclo de queda da doença”. A medida teve início no mês de fevereiro.

Conforme a planilha de solicitações de leitos das unidades de saúde de Goiânia, a taxa de ocupação na capital é de 10,77% para leitos de UTI. Além disso, de 2,22% para os de enfermaria.

“A queda de todas as notificações relacionadas já mostravam declínio desde o mês de fevereiro. Ademais, foi mantida em março e consolidada no mês de abril”, pontua o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso. Ele lembra que no mês de março ainda havia reflexos das contaminações provocadas pela variante Ômicron.

Vacinação em Goiânia

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 2,8 milhões doses das vacinas contra Covid-19 foram aplicadas. Desse modo, em relação à 1ª dose foram aplicadas 1,2 milhão de imunizantes em Goiânia. Além disso, em relação à 2ª dose ou a dose única, 1,1 milhão foram aplicadas. Dessas, 590,9 mil são referentes ao primeiro ou segundo reforço.

Ademais, entre crianças de 5 a 11 anos, 64,9 mil já receberam a primeira dose. E 25,7 mil receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus.