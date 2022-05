João de Deus solicita conversão de união estável com advogada em casamento

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, solicitou a conversão de sua união estável com a advogada Lara Cristina Capatto em casamento. O religioso é acusado e condenado por diversos crimes de cunho sexual contra mulheres que o procuravam para tratamentos espirituais. O idoso segue cumprindo prisão domiciliar em Anápolis, município localizado a 55 km de Goiânia.

De acordo com informações divulgadas por um cartório na cidade, o casal possui um contrato de união estável desde o dia 1º de setembro de 2021 e, no último dia 8 de abril, pediu que a mesma fosse convertida em casamento. A previsão de conclusão do processo é para esta quarta-feira (4/5).

Já em relação ao caso, o advogado de defesa de João de Deus diz que a vida pessoal e particular do cliente deve ser preservada e não comentada. Ainda de acordo com o defensor, o casamento não viola nenhuma regra da prisão domiciliar.

Crimes sexuais

Durante todos os julgamentos e acusações, João de Deus negou ter cometido qualquer abuso durante os anos de atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola.

Vele ressaltar que o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) já ofereceu 15 denúncias, contra o médium, por crimes sexuais. Ao todo, o religioso já foi condenado por ter abusado de dez mulheres. Ainda correm em juízo 12 denúncias, envolvendo 56 mulheres, que aguardam para serem julgadas.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça, o médium João de Deus já foi condenado por: