Mulher morre após tomar choque ao tentar tirar pipa de rede elétrica, em Inhumas

Uma mulher de 26 anos morreu após ser vítima de um choque elétrico na tarde desta segunda-feira (2/5), em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. Ela teria tentado retirar uma pipa da rede elétrica quando sofreu a descarga.

Segundo testemunhas, a jovem jogou uma pedra amarrada a uma linha para tentar resgatar a pipa presa nos fios, momento que acabou sofrendo o choque que provocou graves queimaduras. Várias crianças brincavam no local quando aconteceu o acidente.

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado, prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou com vida para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Em seguida, por causa da gravidade do caso, a mulher foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Na unidade de saúde, já em estado gravíssimo, a vítima precisou ser intubada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 22h.

Após mulher tomar choque ao tentar tirar pipa de rede elétrica, bombeiros alertam população para perigos

O CBMGO alertou a população sobre os cuidados com a rede elétrica. “Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. É importante lembrar que um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas como queimaduras graves e, em casos mais extremos, causar a morte.”

De acordo com as orientações, as famílias devem reforçar os cuidados com crianças e adolescentes para diminuir o risco de acidentes. “Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular.”.