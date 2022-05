Unidades de Goiânia tem horário de atendimento estendido a pedido do TRE-GO

O prazo final para realizar o cadastro ou regularizar a situação eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) se encerra nesta quarta-feira (4/5). Para conseguir atender a maior quantidade possível de pessoas, o horário de funcionamento da Central de Atendimento ao Eleitor de Goiânia foi estendido. Vale lembrar que as pendências podem ser regularizadas de forma presencial ou online.

O atendimento online pode ser feito através do portal Título Net, onde o eleitor pode resolver demandas como alistamento, transferência e revisão do título eleitoral, entre outros. Já o atendimento presencial está acontecendo das 8h às 18h na Central de Atendimento ao Eleitor em nove unidades do Vapt Vupt. Nas unidades do Vapt Vupt, é preciso realizar o agendamento online pelo site.

Onde regularizar o título de eleitor

Central de Atendimento ao Eleitor

Endereço: Edifício Ialba-Luza, esquina da Avenida T-1 com a Orestes Ribeiro (antiga T-52) – Setor Bueno

Unidades do Vapt Vupt:

Vapt Vupt Araguaia Shopping: Rua 44, nr. 399 – St. Central

Rua 44, nr. 399 – St. Central Vapt Vupt Campinas: Av. Anhanguera, nr. 7840 – Setor Campinas

Av. Anhanguera, nr. 7840 – Setor Campinas Vapt Vupt Central do Servidor: Praça Cívica, Palácio Pedro Ludovico Teixeira

Praça Cívica, Palácio Pedro Ludovico Teixeira Vapt Vupt Mangalô: Av. Mangalô, Qd.156, Shopping Popular – Setor Morada do Sol

Av. Mangalô, Qd.156, Shopping Popular – Setor Morada do Sol Vapt Vupt Shopping Passeio das Águas: Av. Perimentral Norte esq. C/ Av Goiás

Av. Perimentral Norte esq. C/ Av Goiás Vapt Vupt Portal Shopping: Av. Anhanguera, 14404, Sala Luc 163a, Capuava

Av. Anhanguera, 14404, Sala Luc 163a, Capuava Vapt Vupt Shopping Lozandes: Park Lozandes – Av. Olinda, nr. 960 – Alphaville Araguaia

Park Lozandes – Av. Olinda, nr. 960 – Alphaville Araguaia Vapt Vupt Shopping Cerrado: Av. Anhanguera, 10790 – Setor Aeroviário

Av. Anhanguera, 10790 – Setor Aeroviário Vapt Vupt Shopping Cidade Jardim: Av. Nero Machado, 400 – Cidade Jardim

