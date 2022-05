Ao vivo: transmissão do Aparecida é Show é feita pelo Portal Agro2

Começa nesta quarta-feira (4/5) o Aparecida é Show. Após dois anos de pandemia, o evento volta presencialmente e com muitas atrações, desta vez, para comemorar o centenário do município de Aparecida de Goiânia. O evento acontece de 4 a 10 de maio e conta com transmissões ao vivo feitas pelo Portal Agro2.

A abertura do evento fica por conta da cantora gospel Isadora Pompeo, conhecida por dar voz a hits como “Oi, Jesus”, “Tua Alegria”, “Minha Morada” e “Hey, Pai”. Além dela, atrações como Jessé Aguiar, Pastor Elizeu Rodrigues e Geração Avivada – Assembleia de Deus Frutos do Espírito passarão pelo palco do Aparecida é Show nesta quarta-feira (4).

Realizado no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, o evento possui entrada gratuita durante todos os dias de festa. A organização sugere apenas que os visitantes doem dois quilos de alimento não perecível.

Portal Agro2 transmite shows ao vivo

Para quem deseja participar das comemorações do centenário e dos show, mas não pode comparecer presencialmente, o Portal Agro2 transmite tudo de forma 100% online. Para conferir a programação completa, basta acessar as redes sociais, site e canal do Youtube do portal de notícias.

A transmissão ao vivo poderá ser acessada também através da página oficial da Prefeitura de Aparecida de Goiânia no facebook e no canal do Youtube. Outra novidade apresentada pelo Portal Agro2 é a presença de câmeras exclusivas instaladas nas áreas de rodeio e o uso de drones que irão sobrevoar o evento.

Já em relação a programação de show, o Aparecida é Show será palco para grandes nomes da música tais como Leonardo, Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, Saia Rodada e Xande Avião. Confira a programação completa abaixo:

5/5 – Xand Avião e início do rodeio

Xand Avião e início do rodeio 6/5 – Saia Rodada

Saia Rodada 7/5 – César Menotti e Fabiano e Léo Magalhães

César Menotti e Fabiano e Léo Magalhães 8/5 – Leonardo, Zé Ricardo & Thiago, Banda Rosa de Saron

Leonardo, Zé Ricardo & Thiago, Banda Rosa de Saron 9/5 – Zé Vaqueiro

Zé Vaqueiro 10/5 – Gusttavo Lima

Clique aqui e assista ao vivo pelo Facebook