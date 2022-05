Congadas de Catalão podem se tornar patrimônio cultural de Goiás

As Congadas de Catalão, que acontecem durante a Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário, poderão se tornar patrimônio cultural imaterial do estado de Goiás. Assim, o requerimento fazendo a solicitação foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado durante a Expocavalhadas, em Goiânia, no dia 27 de abril.

Além disso, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) repassou R$ 280 mil para as Congadas de Catalão. A celebração é o ponto máximo da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário de Catalão.

Segundo o diretor de comunicação da Irmandade do Rosário, João Victor Alves, a solicitação de registro da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário como patrimônio imaterial visa preservar e valorizar as tradições do município. Ademais, também difundi-las pelo Brasil.

“Todos os instrumentos da Congada de Catalão são produzidos manualmente, como as caixas, os cambitos. Além disso, são mais de dois séculos de existência, relembrando a sobrevivência da memória africana por meio das danças, das músicas e da festa”.

Processo de registro como patrimônio cultural de Goiás

Em Goiás, o registro de bens imateriais é realizado pela Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico (Supha) da Secretaria de Cultura. Desse modo, o processo leva de dois a quatro anos e começa com a solicitação do registro pela organização da festa ou do rito.

Em seguida, a Secult analisa a documentação enviada, visita a cidade e as festividades. Também elabora pesquisas, entrevistas, dossiês e pareceres. Posteriormente, o parecer da superintendência é enviado para o Conselho Estadual de Cultura, que emite a decisão final.

Origem das Congadas de Catalão

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário começou a ser realizada em Catalão em 1876. Conta a tradição que um fazendeiro vindo de Araxá, Minas Gerais, prometeu realizar a celebração ao iniciar sua plantação de café em Goiás. Naquela época, as Congadas já eram realizadas na cidade mineira. Assim, o agropecuarista e seus escravos passaram a realizar a festa na cidade, que se tornou a mais famosa do Estado.

Com elementos da cultura africana e da Igreja Católica, as Congadas (também conhecidas como Congo) são uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, dança e teatro. Na celebração, são louvados Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, uma vez que esses santos são considerados intercessores do povo preto. A festa tem suas origens ainda na África, quando os súditos realizam cortejos aos Reis Congos em forma de agradecimento.