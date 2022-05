Inscrições abertas para concurso de oficiais da PMGO; veja como fazer

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (4/5), as inscrições para o concurso público para oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). Além disso, também seguem abertas as inscrições para o concurso de soldados.

Ao todo, 150 vagas estão disponíveis, sendo 100 para cadetes e e 50 vagas para 2° tenentes, com atuação como médicos, odontólogos e psicólogos. Os salários iniciais variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pela internet, através do site do Instituto AOCP, até o dia 6 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130.

Para participar é preciso ter formação superior em Direito, para cadetes, ou formação específica para cada função, no caso de 2º tenente. A idade máxima para concorrer a uma vaga é de 32 e 35 anos, respectivamente.

Provas do concurso de oficiais da PMGO

O concurso é composto por provas objetiva e discursiva e serão aplicadas nos dias 17 de julho, para cadetes, e 4 de julho, para o cargo de 2° tenente. O certame ainda prevê testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e de vida pregressa.

De acordo com o edital, a previsão é que o resultado final e a nomeação seja feita em março de 2023. Confira o edital completo no site da banca organizadora.

Concurso para soldados

Seguem abertas, até o dia 30 de maio, as inscrições para o concurso para soldados. São ofertadas 1,5 mil vagas para soldados combatentes e 20 para músicos, com salário inicial de R$ 6.353,13. É necessário diploma de curso superior em qualquer área e ter idade máxima de 30 anos.