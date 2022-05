Excesso de velocidade é a infração mais cometida em Goiânia, aponta SMM

Uma pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMS) de Goiânia, entre os meses de janeiro e abril de 2022, mostrou que a infração mais cometida pelos motorista na capital é dirigir acima da velocidade permitida. O levantamento registrou ao todo 222.756 infrações de trânsito, onde, deste total, 135.326 (60,7%) são de motoristas que transitaram pelas vias em velocidade superior à máxima permitida.

Violência doméstica: Vítimas de violência doméstica podem fazer denúncia em farmácias de Goiás

A SMM separou as dez infrações de trânsito que mais acontecem na capital. Apesar do excesso de velocidade estar em primeiro lugar, as demais infrações também se destacam. A segundo infração mais recorrente, por exemplo, com 24.934 casos, refere-se aos condutores transitando por vias exclusivas para o transporte público.

Na sequência aparece as ultrapassagens de sinal vermelho (15.006 casos), estacionar em locais e horários inapropriados (14.649 casos) e parar o veículo em cima da faixa de pedestres durante a mudança de sinal (4.857 casos).

Trânsito: Fiscalização eletrônica em trecho da Avenida Independência começa nesta quarta (11)

Confira abaixo o ranking divulgado pela Secretaria Municipal de Mobilidade:

Transitar com velocidade superior a máxima permitida, conforme o artigo 218 – 135.326 casos Transitar por faixa/pista destinada para veículos do transporte público, conforme artigo 184 III – 24.934 casos Avançar o sinal vermelho do semáforo, conforme artigo 208 – 15.006 casos Estacionar em local/horário proibido de estacionamento e parada proibidos, conforme artigo 181 XIX – 9.226 casos Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização, conforme artigo 181 XVIII – 5.423 casos Parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal, confome artigo 183 – 4.857 casos Estacionar na calçada, conforme artigo 181 VIII – 4.667 casos Estacionar ao lado ou sobre canteiro central, conforme artigo 181 VIII – 3.584 casos Dirigir manuseando o celular, conforme artigo 252 – 2.908 casos Estacionamento rotativo, conforme artigo 181 XVII – 2.049 casos

É de suma importância enfatizar que as infrações registradas no período acima mencionado, foram observadas em vias da capital goiana que possuem sinalização completa. De acordo com a legislação brasileira de trânsito, caso a via não esteja devidamente sinalizada os agentes não podem autuar os motoristas infratores.

Fiscalização: Bêbado e sem CNH, homem é autuado por seis infrações de trânsito, em Goiânia