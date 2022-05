Feira Hippie funcionará nesta sexta (6/5), devido ao Dia das Mães

A Feira Hippie, na Praça do Trabalhador, em Goiânia, teve seu funcionamento autorizado, excepcionalmente, nesta sexta-feira (6/5). Assim, a medida atende o pedido dos trabalhadores do local, que solicitaram a liberação devido à comemoração do Dia das Mães. Portaria com a decisão será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (5/5).

O documento estabelece que a montagem das bancas da Feira Hippie, em Goiânia, neste fim de semana do Dia das Mães, acontecerá à 0h de quinta-feira. Dessa maneira, a Feira permanecerá em atividade até as 15h de domingo (8/5).

“Vamos avaliar o comportamento do trânsito no local e seguimos com as negociações com os feirantes na próxima semana, para decidirmos as questões referentes à Feira Hippie”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Michel Magul.

De acordo com o secretário, a atividade comercial deverá obedecer todas as medidas e protocolos sanitários estabelecidos pelo decreto nº 972, de 15 de março de 2022.

Funcionamento da Feira Hippie Goiânia

A Feira Hippie voltou a ser realizada somente aos sábados e domingos. Desde o dia 1º de abril, a portaria que permitia o funcionamento do comércio na sexta-feira perdeu a validade. Em contrapartida, os feirantes se movimentam para manter a feira nos três dias da semana.

Na noite da última quinta-feira (28/4), os trabalhadores estiveram no local para dar início às montagens das barracas. Porém, foram impedidos pela Guarda Municipal.

Por meio de nota, a Secretaria de Economia Criativa (SEC) explica que o funcionamento na sexta-feira foi autorizado de forma excepcional e temporária. Além disso, destacaram que o local é um ponto crítico para a mobilidade, devido às diversas intervenções e bloqueios feitos pelos feirantes, e que atrapalham o trânsito.