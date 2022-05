Goiânia Noise abre inscrições para mais bandas tocarem no evento

A programação oficial do Goiânia Noise Festival em 2022 terá 39 atrações em três dias. Além disso, a produção do festival anunciou uma seletiva para incluir outras 12 bandas na maratona de shows deste ano. Assim, os selecionados farão parte da programação do chamado Estúdio Noise, que será montado na Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Criado na edição do festival de 2007, o Estúdio Noise, que este ano é realizado em parceria com o Estúdio Falange e o Peixe Lanterna, será o terceiro palco do festival. Dessa maneira, abrirá ainda mais espaço para que as bandas goianas possam mostrar seu trabalho. Neste palco, o público poderá acompanhar pocket shows e as bandas ainda terão suas apresentações gravadas. Ademais, o material captado dará origem a um álbum “Ao Vivo no Goiânia Noise”, que será disponibilizado nas plataformas de streaming.

As inscrições para gravar no Estúdio Noise estão abertas e vão até o dia 16 de maio. A participação é restrita a bandas de Goiás. O regulamento com os critérios e o formulário de inscrição estão no site oficial do evento: www.goianianoisefestival.com.br

O Goiânia Noise Festival 2022

O 26º Goiânia Noise Festival acontece entre os dias 20 e 22 de maio, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Assi, traz em sua programação grandes nomes como Terno Rei, Ratos de Porão, Casa das Máquinas, Carne Doce. Além disso, Assucena, Viper, Black Pantera e Far From Alaska, entre outras.

São artistas de todas as regiões do País e de várias gerações, linguagens, estilos e calibres que garantem um verdadeiro panorama do que de mais interessante anda acontecendo no rock independente brasileiro.

