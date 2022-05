Goiânia Wine Festival: evento terá degustação de mais de 80 rótulos

Com mais de 80 rótulos de vinhos e espumantes nacionais e importados para degustação em uma só noite, o Goiânia Wine Festival tem sua primeira edição no dia 20 de maio, das 20h às 23h. Assim, a Enne Restaurante e Adega e a importadora Decanter vão oferecer uma noite degustativa com rótulos do Brasil, Itália e França. Além disso, Espanha, Portugal, Chile, Argentina, Uruguai entre outros.

O Goiânia Wine Festival ainda terá um buffet de finger food do Enne Restaurante e Adega. Desse modo, será oferecido uma mesa com frios e pães. A apresentação impecável fica sob responsabilidade da TFT Charcutaria. Além disso, a música do evento fica por conta de de Tony Calaça.

“É uma excelente oportunidade para experimentar diversos tipos de vinho. Ademais, confraternizar e aproveitar promoções que serão feitas especialmente para a noite pelas duas empresas”, afirma o diretor da Decanter Goiânia, José Anjos.

Os ingressos já estão sendo vendidos na Decanter Goiânia e no Enne Restaurante e Adega, e custam R$ 200.

Aumento do consumo

Uma pesquisa da Wine Intelligence, avaliada pelo site especializado Divinho, mostrou que o número de consumidores de vinho no Brasil está em expansão. Os dados mostram que pandemia e a nova rotina de ficar em casa acabaram impulsionando o consumo. Além disso, criou uma tendência que deve se manter mesmo agora quando os restaurantes e adegas já estão recebendo clientes novamente.

“O vinho é uma bebida que cabe em qualquer lugar justamente pela sua variação de sabores e possibilidades de harmonização. Essas características conquistaram o brasileiro, que a cada dia se torna mais exigente”, explica José Anjos.

Serviço: Goiânia Wine Festival

Quando: 20 de maio

Horário: Das 20h às 23h

Onde: Enne Restaurante e Adega – Rua 1136, nº 379 – Setor Marista.

Ingressos: R$ 200