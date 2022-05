Goyazes Lab abre inscrições para residência artística

O projeto Goyazes Lab, com residência para artistas do estado de Goiás e do Distrito Federal, está com inscrições abertas até o dia 31 de maio. Assim, o podem se inscrever artistas que desenvolvam trabalhos e pesquisas dentro da arte contemporânea e suas mais diversas linguagens. Ao todo, serão selecionados três artistas que residam há pelo menos dois anos na região mencionada. O edital pode ser acessado aqui.

Podem se inscrever pessoas das áreas de artes visuais nas linguagens de pintura, desenho e escultura. Além disso, fotografia, vídeo, instalação, performance, arte sonora e site specific. Ademais, novas mídias, linguagens híbridas e demais manifestações contemporâneas. Cada selecionado receberá um incentivo de R$ 1,5 mil para produção de seus trabalhos, que serão orientados por Helô Sanvoy e Glayson Arcanjo. A residência terá duração de cinco semanas, e ocorrerá no formato on-line entre os dias 27 de junho e 29 de julho de 2022.

“A residência artística é um processo muito importante de formação e aprofundamento do fazer artístico. Todo artista deveria ter a oportunidade de vivenciar esse tipo de processo. Infelizmente, a maioria dos incentivos à formação e pesquisa dentro do campo das artes visuais e da cultura em geral estão centralizados principalmente no eixo Rio-São Paulo, o que exclui a participação de grande parte dos artistas de outras localidades”, explica a idealizadora da iniciativa, Vanessa Bohn.

Funcionamento

A formação, que costuma ser realizada de forma presencial, ocorrerá, desta vez, virtualmente, devido a pandemia de Covid-19. Se não fosse a crise sanitária, o projeto aconteceria na Cidade de Goiás, berço e reduto de diversos artistas e artesãos, como Cora Coralina, Leodegária de Jesus, Veiga Valle, Octo Marques, Goiandira do Couto, Dona Xica e muitos outros. O município é conhecido por sua cultura, religiosidade e histórias que atravessam 293 anos de existência.

Este projeto foi contemplado pelo edital de Festivais e Eventos de Arte Aldir Blanc (Concurso nº 19/2021), Secretaria de Cultura de Goiás, Secretaria de Cultura do Governo Federal.