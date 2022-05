Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, anuncia lançamento de canal no YouTube

Seis meses após a morte da filha, Ruth Moreira, mãe da sertaneja Marília Mendonça, escolheu uma forma diferente de se presentear no primeiro Dia das Mães sem a presença física da rainha da sofrência. Nos próximos dias, a matriarca deve estreiar no YouTube com um canal voltado para a culinária e intitulado como “Dona Ruth”. A intenção do canal é descobrir os dotes culinários dos artistas ligados à música sertaneja.

Em uma de suas redes sociais, Ruth postou fotos dos bastidores das gravações, que aconteceram em uma chácara da família, ao lado a apresentadora Catia Faria e do filho, João Gustavo, e seu companheiro de dupla Dom Vittor. Na legenda da publicação é possível ler a frase “ansiosa para compartilhar essa novidade com vocês”.

Atualmente com 53 anos de idade, Ruth Moreira não se esquece da vida que levava antes do sucesso de Marília Mendonça, quando ainda era salgadeira e fazia coxinhas para vender. A matriarca afirma que sempre gostou e que, para ela, a cozinha é uma paixão. O canal da “Dona Ruth” ainda não tem data de estreia, todavia a única informação confirmada pela assessoria é que será na semana das mães.

A ideia para a criação do canal foi de Marília Mendonça. Todavia Ruth Moreira decidiu fazer deste projeto uma oportunidade para receber convidados e conversar com amigos da filha, além de abordar assuntos e temas diversos. De acordo com a dona do canal, a proposta é que os artistas também gostam de coisas simples e estar em locais apenas para se divertir, sem compromissos e preocupações.

“Vivi isso com a Marília, nossas festas, nossas conversas e nossas receitas, alí sem maquiagem, com moletom e muitas vezes de pijama”, explicou Ruth Moreira.

Projeto com Marília

A criação de um canal no YouTube partiu de uma idealização entre mãe e filha. De acordo com Ruth Moreira, o projeto culinário já estava acertado desde o ano passado e contaria com a presença de Marília Mendonça, Maiara & Maraísa já no primeiro episódio. O projeto surgiu depois que, de acordo com a mãe, Marília Mendonça aprendeu a cozinhar, e tomou gosto pela gastronomia, durante o seu relacionamento com Murilo Ruff.

Durante o ano de 2021, a chácara onde as gravações são feitas passou por uma reforma para acolher a cozinha da Dona Ruth. A previsão inicial é de que o canal começaria a tomar forma após o primeiro show da tour Patroas. Entretanto, devido ao trágico acidente aéreo que tirou a vida de Marília Mendonça e outras quatro pessoas, o projeto precisou ser interrompido.

Nesta quinta-feira (5) completam-se seis meses do acidente aéreo que tirou a vida de Marília Mendonça. Na tarde do dia 5 de novembro de 2021, a sertaneja embarcou em uma aeronave ao lado do tio, e irmão de Ruth Moreira, Abicieli Silveira Dias Filho, do produtor Henrique Bahia, o piloto e o co-piloto do avião, para um fim de show no estado de Minas Gerais. Pouco antes de realizar o pouso, por motivos ainda desconhecidos, a aeronave caiu na zona rural de Caratinga – MG.