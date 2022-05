Mulher é encontrada morta dentro de erosão a 4m de profundidade, em Aparecida

Nesta quarta-feira (4/5) um mulher foi encontrada morta dentro de uma erosão de quatro metros de profundidade. O caso aconteceu próximo a um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) localizado no setor Recanto do Bosque, em Aparecida de Goiânia.

Após a retirada e análise inicial do corpo, não foram encontrados sinais de violência na vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem que está trabalhando em uma obra no Cmei passava pela região de mata, que fica próximo a unidade de ensino, quando viu o cadáver e acionou a polícia.

A retirada do corpo foi feita pelo Corpo de Bombeiros, pois tratava-se de um local de difícil acesso. O corpo foi deixado sob a responsabilidade da equipe de perícia. Uma busca foi feita na região de mata, próximo ao local, onde foram encontradas roupas femininas, pertences e documentos que provavelmente sejam da mulher.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio do Grupo de Investigação de Homicídios. Todavia, ainda não há informações relacionadas a causa da morte, se a mulher foi assassinada ou se morreu devido à queda ou algum mal-estar.