Mulher é presa por agredir crianças em fila de doação de alimentos, em Anápolis

Uma mulher foi presa após agredir duas crianças, de 8 e 11 anos, que buscavam doações de marmitas em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A situação aconteceu nesta terça-feira (3/5), no setor Recanto do Sol, e a suspeita continua presa. De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), as crianças são irmãs e foram agredidas com tapas, empurrões e unhadas, mas passam bem.

Ainda de acordo com as primeiras apurações, por sorte, a mãe conseguiu desviar. A delegada responsável pelo caso explicou que a agressora e as crianças estavam na fila para receber doação de alimentos, quando dos meninos foram agredidos.

Após a situação, as vítimas foram para casa, contaram para a mãe o que havia acontecido e a genitora foi atrás das suposta autora das agressões para pedir explicações. Chegando ao local, a mãe foi ameaçada e alvo de tijoladas e pedradas por parte da agressora, mas conseguiu desviar.

Para conter a confusão a Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada e, no momento da prisão, a suspeita resistiu e desacatou os agentes. Os motivos que levaram às crianças a serem agredidas ainda é desconhecido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Visto que a identidade da mulher suspeita de agredir as crianças não foi divulgada pela PCGO, o Dia Online não conseguiu localizar a defesa da mesma. O espaço segue aberto para que a defesa possa se manifestar.

