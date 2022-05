Procon Goiânia aponta variação de 95,52% em presentes para o Dia das Mães

O Procon Municipal de Goiânia realizou uma pesquisa sobre a variação de preços dos presentes para o Dia das Mães na capital. Como resultado, o órgão fiscalizador apontou uma variação de 95,52% em relação ao valor dos produtos. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de abril e 2 de maio, levando em consideração os 27 itens mais procurados pela população. Dentre os produtos estão eletrônicos, tênis, sapatos, artigos de beleza, celulares e flores.

Compras online: Compras online reúnem as principais reclamações no Procon Goiânia em 2020

O levantamento do Procon Goiânia foi feito em estabelecimentos comerciais de shoppings e comércio de rua, além de sites diversos. A maior variação foi de 95,52% referente a um par de tênis de corrida que pode ser encontrado com valores entre R$ 224,99 e R$ 439,90. A segunda maior variação foi em relação ao preço do secador de cabelo (74,20%) onde os valores variam de R$ 218 a R$ 379,90.

Em relação aos valores das flores, estes apresentam variações de 50%. Desta forma, um vaso de orquídeas, por exemplo, é encontrado com valor mínimo de R$ 100,00 e máximo de R$ 150,00. A menor variação encontrada foi de 5,26% e faz referência ao parelho celular Iphone 13, com 128 GB de memória, que está sendo comercializado entre R$ 5.414 e R$ 5.699.

Pesquisa IBGE: Goiás foi o que mais cresceu no país até setembro em produção industrial, aponta IBGE

Recomendações feitas pelo Procon

Assim como nas demais datas comemorativas, o Procon Goiânia orienta que os consumidores precisam redobrar os cuidados para não cair em golpes. Assim, para evitar problemas no momento da compra, o órgão fez uma lista com as principais orientações. De acordo com Procon, a troca de produtos somente é obrigatório em caso de defeito e, apesar da maioria dos estabelecimento permitir a troca, as regras, prazos e necessidades de apresentação de nota fiscal são diferentes para cada estabelecimento comercial.

Já nas compras online, aquelas feitas via internet, o órgão esclarece que o direito de arrependimento é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Desta forma, o consumidor tem o prazo de sete dias, após a compra, para efetuar o cancelamento independente do motivo.

Procon Goiânia: Carne: Procon notifica 23 estabelecimentos para apurar aumentos injustificados

Outra orientação repassada pelo Procon Goiânia é se atentar quanto aos prazos de entrega, tanto para lojas físicas quanto virtuais, para não correr o risco da compra chegar depois da data desejada. Vale ressaltar que se o prazo de entrega garante que a compra chegue antes do dia das mães, por exemplo, e se o produto não chegar, é possível que a compra seja cancelada por descumprimento da oferta, mesmo que feita em loja física.

Conforme dito pelo Procon Municipal, os golpes são mais frequentes em datas comemorativas, Assim, o consumidor deve ficar atento e não clicar em links que ofereçam ofertas excessivamente vantajosas. Um das formas de ter mais segurança e evitar problemas assim é optar por digitar o endereço eletrônico da loja direto no rede de pesquisa do computador.

Dica: Antes de realizar compras em lojas virtuais, pesquisa a reputação da plataforma e verifique o nível de segurança do site, tais como se o mesmo apresenta na barra de pesquisa um cadeado fechado e https. Observe também se o site disponibiliza informações sobre o endereço físico da loja, CNPJ e canais de atendimento ao consumidor.