1º caso de cepa da dengue, no Brasil, é registrado em Aparecida de Goiânia

Na noite desta quinta-feira (5/5), foi informado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a identificação do primeiro caso, no Brasil, do genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue, em Aparecida de Goiânia. Trata-se de uma cepa da doença e atualmente é a mais disseminada no mundo, com linhagem presente na Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio e na África.

De acordo com o informado pela Fiocruz, a identificação da cepa aconteceu em fevereiro, em decorrência da análise de uma amostra coletada de um caso ocorrido no final do mês de novembro, no município de Aparecida de Goiânia. O estudo é uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e do Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás (Lacen-GO). Após a detecção, as secretarias municipal e estadual de saúde, bem como o Ministério da Saúde, foram imediatamente comunicados.

Aedes aegypti: Dengue, Zika e Chikungunya: saiba quais são as diferenças e sintomas de cada doença

Cepa mais disseminada no mundo

Apesar de estar presente em outras partes do mundo, o genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue nunca havia sido detectado no Brasil. Ainda de acordo com a Fiocruz, a identificação da cepa em Aparecida de Goiânia é o segundo registro, deste genótipo, feito nas Américas. O primeiro aconteceu em 2019, após um surto em Madre de Dios, no Peru.

Conforme explicado pela Fundação, existem quatro sorotipos da dengue, sendo eles: 1, 2, 3 e 4. Cada um desses sorotipos pode ser subdividido em diferentes genótipos, devido as variações genéticas. Trazendo como referência o estudo divulgado nesta quinta-feira (2), o genótipo cosmopolita faz parte de um dos seis genótipos do sorotipo 2.

Uso de máscara: Aparecida de Goiânia torna facultativo uso de máscara na cidade; veja exceções

O genótipo 3 do sorotipo 2, que também pode ser denominada como linhagem asiático-americana, é a que se encontra em circulação no Brasil. Todavia, é importante ressaltar que o genótipo cosmopolita tem a capacidade de se espalhar facilmente, o que gera preocupação aos pesquisadores com a sua chegada ao território brasileiro.

Pesquisadores descartam relação com surto em Goiás

Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde mostram que a cada 100 mil moradores de Goiás, 1,3 mil estão ou já tiveram dengue em 2022. Trazendo para o âmbito nacional, significa dizer que a média do estado goiano é cinco vezes maior que no restante do país, que é de 254 diagnósticos para cada grupo do mesmo número de pessoas.

Apesar dos número do estado de Goiás, os pesquisadores da Fiocruz descartam a possibilidade de aparição da nova cepa com o surto vivido no estado. A Fundação disse também que, até o momento, descarta a associação entre a linhagem cosmopolita e o aumento de casos no estado goiano, com base no sequenciamento genético de amostras feito em Goiás.

Cerca de 60 genomas foram apurado durante os estudos feitos nas primeiras semanas de fevereiro. Os pesquisadores encontraram nas amostras o sorotipo 1 e o sorotipo 2 e apenas uma delas era do genótipo cosmopolita. Nas demais amostras foram identificadas, segundo a Fiocruz, o genótipo asiático-americano.

Leia abaixo, na íntegra, o que diz a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, sobre o caso: