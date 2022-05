Apresentação de Gusttavo Lima no Aparecida é Show é cancelada; saiba mais

No início da tarde desta sexta-feira (6/5) o perfil oficial do Aparecida é Show 2022 comunicou que o cantor sertanejo Gusttavo Lima não irá mais se apresentar no evento. De acordo com o comunicado, a apresentação foi cancelada “por motivo de força maior”.

O show do sertanejo estava previsto para acontecer na próxima terça-feira (10), último dia de festa. A Apresentação de Gusttavo Lima seria na véspera do centenário do município de Aparecida de Goiânia. Vale ressaltar que o show do Embaixador era uma das principais atrações do Aparecida é Show e uma das apresentações mais aguardadas pelo público.

Ainda de acordo com a nota divulgada pela Prefeitura Municipal, em breve será divulgada uma nova atração que substituirá a apresentação de Gusttavo Lima. A programação de show ainda conta com a participação de artistas como Leonardo, Zé Vaqueiro, Os Menotti, entre outros.

Confira o comunicado abaixo:

Nesta quinta-feira (5) o cantor Gusttavo Lima usou suas redes sociais para divulgar sua agenda de shows referente ao mês de maio. O post do músico chamou a atenção dos goianos mais atentos, pois já não constava a cidade de Aparecida de Goiânia entre os municípios por onde o artista passará.

Nos comentários da publicação diversos fã questionaram o motivo do Aparecida é Show não estar na lista. Ainda na noite de quinta-feira, Gusttavo Lima fez outras publicações com vídeos do show que realizou em Ponta Grossa – Paraná. A previsão é de que nesta sexta-feira (6), o cantor se apresente em São José dos Campos – São Paulo.