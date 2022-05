Homem é indiciado por forjar assalto contra si, namorada e familiares, em Itapaci

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) indiciou um homem, suspeito de contratar um conhecido e um menor de idade para assaltar ele mesmo, a namorada e a família dela. O caso aconteceu em Itapaci, cidade localizada no centro de Goiás. De acordo com a corporação, a intenção do suspeito era se passar por vítima e apanhar na frente da namorada e dos familiares para comovê-la a reatar o relacionamento.

O crime aconteceu nesta segunda-feira (2/5) e segundo delegado responsável pelas investigações, o mandante do crime chegou a afirmar aos contratados que eles poderiam lhe dar um tiro ou uma facada para que o assalto parecesse mais real. Questionado sobre o caso, o suspeito disse apenas que nunca passou por alguma situação similar, tendo visto apenas em filmes e novelas.

A representação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) optou pela prisão preventiva dos envolvidos na ação. Mandante e acusado seguem detidos. É importante chamar a atenção para o risco que o homem submeteu a namorada e os familiares da moça.

Como o crime aconteceu

As apurações sobre o caso apontaram que o mandante garantiu aos executores da ação três celulares, que seriam roubados das vítimas no dia dia do crime, além da quantia de R$ 800 reais. No dia combinado, o adolescente e o conhecido do mandante foram até a cada da avó da namorada do contratante, portando uma faca, para ameaçar as vítimas.

Na ocasião foram roubados o celular da idosa, da namorada e do próprio contratante e, como combinado previamente, os executores bateram no investigado. Ainda durante a execução do falso assalto, as vítimas foram trancadas em um cômodo da casa. No dia seguinte, as vítimas foram até uma delegacia da cidade para prestar depoimento e registrar o caso.

Um dos familiares da namorada do mandante conseguiu identificar um dos assaltantes como sendo um morador da região. A partir dos indícios coletado a Polícia Civil conseguiu encontrar o rapaz e o mesmo confessou que tratava-se de um assalto encomendado. Ao ser procurado pela corporação, o contratante confessou ter planejado a ação e qual o objetivo por trás dela.

Ainda com base nas confissões feitas, os itens roubados puderam ser localizados e entregues aos respectivos donos. Autor e mandante do crime foram presos e devem responder judicialmente por roubo, com agravante da pena por concurso de pessoas, uso de faca, restrição da liberdade das vítimas e corrupção de menores, visto que um adolescente participou da ação.