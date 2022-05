Secretaria de Saúde de Goiânia disponibiliza agendamento de consultas via Whatsapp

A Prefeitura de Goiânia informou que a partir desta sexta-feira (6/5) estará disponível para toda população do município o serviço de agendamento de consultas via WhatsApp. O serviço é apenas para atendimentos de rotina, que não necessitem urgência, com médico que seja clínico geral, ginecologista/obstetra ou pediatra. Os agendamentos podem ser feitos através do (62) 3524-6305. As consultas serão agendadas de acordo com a data e horário disponíveis nas unidades municipais de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, o horário de funcionamento do serviço é de segunda a sexta, das 7h às 19h. Ainda conforme informado pela pasta, todo o processo é intuitivo e gera um comprovante de confirmação da consulta.

Trabalho remoro: Em Aparecida, obra viária será lançada por videoconferência nesta terça (28)

Como agendar

Para que o agendamento possa ser realizado, é preciso que o paciente inicie uma conversa, pela WhatsApp, com o número de atendimento (62) 3524-6305. A partir daí, a pessoa receberá uma mensagem explicativa sobre o serviço que está sendo oferecido. Depois, serão enviadas 11 opções, cada um sobre um tipo de agendamento e informações que possam ser acessadas por ali.

Após receber as opções, o paciente deve responder informando o número correspondente ao serviço que deseja acessar. O atendimento irá solicitar os dados pessoas, além do endereço e disponibilidade de horário para o agendamento da consulta. Por fim, depois do fornecimento dos dados solicitados, a consulta será agendada de acordo com as informações fornecidas pelo usuário e um comprovante será gerado para confirmar o agendamento.

Corrupção passiva: Médico é indiciado após cobrar dinheiro para assinar apólice, em Goiânia

Outros serviços

O serviço de agendamento de consultas via WhatsApp possibilita também que o usuário cancele consultas agendadas; tenha informações sobre as formas de transmissão da Covid-19, além de sintomas e onde realizar, gratuitamente, o teste da Covid-19; ter acesso a lista de locais de vacinação na capital.

Parceria: Caixa e Whatsapp fecham parceria para envio de mensagens sobre auxílio