Vila Redenção recebe festival com brincadeiras tradicionais

Queimadas, corridas com carinhos de rolimã e confecção de pipas são algumas das brincadeiras tradicionais que serão realizadas pela prefeitura de Goiânia em festival na Vila Redenção, neste sábado (7/5). Assim, o evento acontece no Campo do Muranga, a partir das 9h.

A proposta do festival de brincadeiras tradicionais na Vila Redenção é da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul). Desse modo, o objetivo, além de relembrar este tipo de brincadeiras, é o de criar condições para que crianças com deficiência participem.

Embora seja a quarta edição do festival, esta é a primeira vez que ele será organizado pela administração municipal. Dessa maneira, também irá marcaro aniversário do bairro e está previsto no Calendário Oficial de Eventos Comemorativos de Goiânia.

O evento é pensado para todos com idade a partir de um ano. O cronograma foi elaborado para promover encontros de gerações. Além de corridas com carrinhos de rolimã, queimadas e confecção de pipas, que são brincadeiras mais conhecidas, a prefeitura promoverá gincanas e bingo entre famílias. Além disso, no encerramento acontecerá o sorteio de um carrinho de rolimã e de uma bicicleta. A distribuição cupom de sorteio acontece durante o festival.

Programação

O início das atividades do festival de brincadeiras tradicionais na Vila Redenção é às 9h. Assim, até às 11h30 9h às 11h30 haverá participação espontânea nos postos de brincadeiras. Após, das 11h30 às 12h, terá realização de gincana entre as famílias e bingo. A partir das 12h acontece o sorteio de carrinho de rolimã e bicicleta.

Serviço: Festival de Jogos e Brincadeiras Tradicionais | Vila Redenção

Quando: Sábado (7/5)

Horário: a partir das 9h

Onde: Campo do Muranga, Rua R8, Quadra 49, Vila Redenção