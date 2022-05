Adolescente de 15 anos morre após ser arremessada de veículo que disputava racha, em Goiânia

Uma adolescente de 15 anos morreu após ser arremessada de um veículo que disputava um racha na madrugada deste sábado (7), no Jardim América, em Goiânia. Outras quatro pessoas estavam no mesmo veículo.

Segundo informações e vestígios obtidos no local pela equipe da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), um jovem de 22 anos conduzia uma caminhonete e tirava racha com uma BMW. Além do motorista, estavam no carro outras quatro passageiras, de 18, 21 e 23 anos, mais a adolescente.

No outro veículo que supostamente disputava o racha, estavam duas pessoas, que ainda não foram localizadas.

Como aconteceu o acidente com o veículo que disputava racha em Goiânia

Informações apontam que a caminhonete trafegava em alta velocidade pela Avenida T-9, sentido terminal bandeiras, quando, próximo ao cruzamento com a Avenida C-231, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e capotou na pista.

A vítima fatal, de 15 anos, foi arremessada para fora do veículo e teve o óbito constatado no local. As outras ocupantes do veículo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e uma delas, que foi levada para o Hospital de Urgência de Goiás (Hugo), relatou que eles passaram a noite em uma boate no Setor Marista, onde ingeriram bebida alcoólica.

O motorista do veículo foi encaminhado para uma clínica ortopédica, mas acabou fugindo do local.

Além da Dict, compareceram no local do acidente o Batalhão de Trânsito, Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Dict, será instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.