Morre cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, em acidente de ônibus

Morreu na manhã deste sábado (7) o cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, em um grave acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencout, no interior de São Paulo. Ao menos 19 pessoas estavam no veículo e seis mortes foram confirmadas.

O acidente aconteceu por volta de 10h30 na pista sentido São Paulo. O veículo teria saído de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla se apresentou na sexta-feira (6), e seguia para São Pedro (SP), onde havia show marcado para este sábado (7).

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que o motorista perdeu o controle da direção depois que um pneu estourou, fazendo com que o veículo tombasse no canteiro central.

Das 19 pessoas que estavam no veículo, incluindo os artistas, 11 pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para prontos-socorros da região, duas não sofreram lesões e, ao menos, seis morreram. O cantor Conrado está entre as vítimas que tiveram ferimentos leves e está hospitalizado.

Quem são Aleksandro e Conrado?

Formada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a dupla Aleksandro e Conrado tinha quase 20 anos de carreira. Inicialmente, eles tocavam em barzinhos relembrando não só os clássicos sertanejos, mas também trazendo músicas autorais que fizeram grande sucesso no estado.

Em 2009, já com carreira consolidada, a dupla lançou seu terceiro CD, com a faixa “Certos Detalhes”, gravada em parceria com Luan Santana. O primeiro DVD oficial foi gravada em 2012, durante um show no Paraná.

Em 2017 a dupla estourou com um de seus maiores sucessos, “Põe no 120”, música que animou os peões no rodeio de Barretos.

Atualmente, a dupla soma mais de 1 milhão de visualizações no Youtube com a música “Tereré e Narguilé”, lançada em 2018.